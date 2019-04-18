﻿ В Латвии назвали средний возраст вступления в брак, Mixnews.lv

Общество |

В прошлом году число заключенных браков, по сравнению с 2017-м, выросло на 200, до 13,4 тысячи, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

Число браков растет последние три года: в 2017 году по сравнению с 2016-м тоже был зафиксирован рост на 148 случаев.

В первом квартале 2019 года, по предварительным данным, в годовом исчислении тоже рост – свои отношения официально оформили 1 тысяча 754 пары, в то время как год назад показатель за тот же период был чуть более 1,5 тысячи.

Это связано в том числе и с тем, что вырос возраст вступления в брак - мужчины впервые женятся в 32 года, а женщины - в 30 лет.

Это означает, что сейчас браки заключаются между людьми, рожденными в 1980-х годах, когда рождаемость была вдвое выше, чем сейчас.

Источник: pxhere.com