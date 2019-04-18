﻿ Полиция на Пасху проведет массовые проверки на дорогах, Mixnews.lv

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Государственная полиция в пасхальные выходные будет проводить массовые проверки на дорогах Латвии, сообщила представитель ведомства Симона Гравите.

Полиция будет проверять, не находятся ли водители за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также следить за использованием ремней безопасности, детских сидений и за соблюдением скорости движения.

Также полиция будет смотреть за порядком на массовых мероприятиях. Пасхальные выходные продлятся четыре дня — с 19 по 22 апреля.

Латвийская полиция регулярно проводит рейды на праздники.

Так, в прошлом году на Лиго в ходе проверки с 22 по 24 июня были задержаны 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, еще четверо человек находились под воздействием запрещенных веществ.

Фото:facebook.com/Valsts.policija