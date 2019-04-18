﻿ Мобильное приложение на службе наркодилеров: в Риге раскрыта сеть тайников, Mixnews.lv

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Госполиция накрыли схему бесконтактной торговли наркотиками через сеть тайников, сообщает Государственная полиция.

В ходе расследования полицейские выяснили, что торговец наркотическими веществами создал схему бесконтактной торговли. Продавец и покупатели договаривались о тайниках в разных районах Риги через мобильное приложение. В одних оставляли наркотики, в других деньги за них.

На прошлой неделе, 12 апреля, полицейские в Риге задержали трех мужчин: двух покупателей и продавца.

Проведя обыск, полицейские обнаружили 4,85 граммов смеси карфентанила и метадона, 29 грамм метамфетамина, 55 грамм кокаина и 22 грамма таблеток, содержащих опиоиды.

Также было найдено 50 драгоценностей, четыре предмета, похожих на оружие, чужие банковские карты, номера машин, находящихся в розыске и более полутора тысяч евро.

На данный момент задержанные находятся под арестом. За такое преступление им грозит тюремный срок от пяти до 15 лет.

Фото: Pxhere