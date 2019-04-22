﻿ "Оппозиция жрет в Макдональдс ": Милонов рассказал о борьбе с фастфудом, Mixnews.lv

"Оппозиция жрет в Макдональдс ": Милонов рассказал о борьбе с фастфудом (15)

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Общество | 22 апреля 2019 года, 20:52

Депутат государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал о том, что является противником употребления пищевых продуктов быстрого приготовления. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он подчеркнул, что ресторан быстрого питания Макдональдс в России является "символом современной либеральной культуры".

"Вы мне говорите про голубых, а я про голубых вообще не думаю. Меня больше волнует Макдоналдс и фастфуд — это действительно беда для нашего общества. Я с ней борюсь. Никому не интересно, потому что Макдоналдс — это часть современной либеральной культуры. Это их символ, они не хотят в этом признаваться. Вы говорите, разум и оппозиция. Оппозиция, которая жрет в Макдоналдсе, не оппозиция", - подытожил он.

Виталий Милонов — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва и член фракции "Единая Россия". Он является автором множества инициатив, вызвавших неоднозначную реакцию в обществе.

Фото: facebook.com/milonov

Комментарии 15
ВВС2 часа назад
Да уж...Твой интеллект русский мир уже оценил - ссыш против ветра, срёш против течения, и твоё дерьмо всё равно летит тебе в морду. А ты, глотая его постоянно утираясь, всё-равно пишешь высеры, не взирая на "минусы". Да-а-а уж...
3
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Latviešu Patriots2 часа назад
Debīla, pie varas esoša krievijas urlas tipisks piemērs! Nabaga krievija Ha Ha Ha
2
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Латвиец2 часа назад
Лучше на наших латвийских политиков и жителей посмотри. Прежде чем на Россию тявкать
3
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