﻿ "Оппозиция жрет в Макдональдс ": Милонов рассказал о борьбе с фастфудом, Mixnews.lv

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Депутат государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал о том, что является противником употребления пищевых продуктов быстрого приготовления. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он подчеркнул, что ресторан быстрого питания Макдональдс в России является "символом современной либеральной культуры".

"Вы мне говорите про голубых, а я про голубых вообще не думаю. Меня больше волнует Макдоналдс и фастфуд — это действительно беда для нашего общества. Я с ней борюсь. Никому не интересно, потому что Макдоналдс — это часть современной либеральной культуры. Это их символ, они не хотят в этом признаваться. Вы говорите, разум и оппозиция. Оппозиция, которая жрет в Макдоналдсе, не оппозиция", - подытожил он.

Виталий Милонов — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва и член фракции "Единая Россия". Он является автором множества инициатив, вызвавших неоднозначную реакцию в обществе.

Фото: facebook.com/milonov