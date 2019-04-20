﻿ Журналист: человек имеет право на эвтаназию, но в РФ это неуместно, Mixnews.lv

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Эвтаназия является корректной услугой, в том числе с нравственной точки зрения, так как у человека всегда должен быть выбор, даже в вопросе жизни и смерти. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский режиссер-документалист, многолетний журналист телеканала НТВ Александр Зиненко.

Во вторник он представил в Риге свой документальный фильм "Непобедимая", повествующий о четырнадцатикратной чемпионке мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями Ольге Буниной.

В одном из эпизодов главная героиня рассказывает о том, как находилась на грани суицида, но сумела себя перебороть.

"Я отношусь к этому спокойно, с пониманием. Я вообще за право выбора. У человека должен быть выбор всегда и во всем. В России, конечно, это неуместно. Есть контекст, есть специфика, есть национальные традиции, безусловно. Это трогать не надо. Есть страны, которые говорят – yes. И слава богу. Мир открыт, границы открыты, слава богу", - сказал Зиненко.

Добавим, в мае 2018 года врачи в Швейцарии провели процедуру эвтаназии 104-летнему ученому Дэвиду Гудоллу, специально ради этого прилетевшему из Австралии, где подобные операции запрещены.

Такой же услугой швейцарских специалистов в марте этого года воспользовалась эстонская тренер по танцам Яне Паберит, страдавшая от неизлечимой болезни.

В Латвии эвтаназия запрещена.

Тем временем, на портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за легализацию в Латвии эвтаназии. Автором инициативы является Петерис Букс.

По его мнению, эвтаназия необходима, чтобы облегчить страдания от невыносимой боли неизлечимо больных людей или находящихся в бессознательном состоянии без надежд на выздоровление. Букс считает, что эвтаназия дает человеку возможность достойно закончить свою жизнь, не становясь в тягость себе и другим.