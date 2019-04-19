﻿ Дыхните в трубочку! Полиция начала "пасхальные" рейды на дорогах Латвии, Mixnews.lv

Дыхните в трубочку! Полиция начала "пасхальные" рейды на дорогах Латвии (8)

фото

Общество | 19 апреля 2019 года, 10:06

Дорожная полиция с сегодняшнего дня до 22 апреля будет проводить на дорогах массовые рейды, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

В пасхальные выходные полиция будет контролировать дорожное движение, выявляя водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также полиция будет проверять, используются ли ремни безопасности, детские сиденья и шлемы, а также соблюдают ли водители разрешенную скорость движения.

18 апреля сообщалось, что один и тот же автомобиль дважды за сутки мчался со скоростью больше 200 км/ч. Оба раза это зафиксировали фоторадары.

Фото: Flickr/Valsts policija

Комментарии 8
Паром56 минут назад
Некомплект в дорожной полиции 70%!!!!Кюзис дорулился. На аварии выезжают сотрудники группы жалоб. Обвешали камерами, не в туалет не сходить, ни по личным делам не позвонить. Всех сотрудников руководство считает взяточниками. Желания работать там нет.
2
Ответить
Policija1 час назад
Ej tu nah
1
Ответить
Леший1 час назад
Пошалить можешь своей задницей - старый пердун .
1
Ответить