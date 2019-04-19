﻿ Дыхните в трубочку! Полиция начала "пасхальные" рейды на дорогах Латвии, Mixnews.lv

Дыхните в трубочку! Полиция начала "пасхальные" рейды на дорогах Латвии (8)
Общество | 19 апреля 2019 года, 10:06
Дорожная полиция с сегодняшнего дня до 22 апреля будет проводить на дорогах массовые рейды, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.
В пасхальные выходные полиция будет контролировать дорожное движение, выявляя водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Также полиция будет проверять, используются ли ремни безопасности, детские сиденья и шлемы, а также соблюдают ли водители разрешенную скорость движения.
18 апреля сообщалось, что один и тот же автомобиль дважды за сутки мчался со скоростью больше 200 км/ч. Оба раза это зафиксировали фоторадары.
Фото: Flickr/Valsts policija
Некомплект в дорожной полиции 70%!!!!Кюзис дорулился. На аварии выезжают сотрудники группы жалоб. Обвешали камерами, не в туалет не сходить, ни по личным делам не позвонить. Всех сотрудников руководство считает взяточниками. Желания работать там нет.
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Ej tu nah
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Пошалить можешь своей задницей - старый пердун .
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