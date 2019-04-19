﻿ Дыхните в трубочку! Полиция начала "пасхальные" рейды на дорогах Латвии, Mixnews.lv

Общество |

Дорожная полиция с сегодняшнего дня до 22 апреля будет проводить на дорогах массовые рейды, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

В пасхальные выходные полиция будет контролировать дорожное движение, выявляя водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также полиция будет проверять, используются ли ремни безопасности, детские сиденья и шлемы, а также соблюдают ли водители разрешенную скорость движения.

18 апреля сообщалось, что один и тот же автомобиль дважды за сутки мчался со скоростью больше 200 км/ч. Оба раза это зафиксировали фоторадары.

Фото: Flickr/Valsts policija