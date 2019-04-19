﻿ Никаких спонтанных шашлыков: в Латвии начался пожароопасный период, Mixnews.lv

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Государственная служба леса (ГСЛ) с сегодняшнего дня объявляет на всей территории Латвии пожароопасный период.

В этот период в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

Между тем, как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), в четверг в пожарах прошлогодней травы пострадали два человека.

За прошедшие сутки ГПСС получила 156 вызовов, в том числе 125 на пожары.

В четверг потушено 70 пожаров прошлогодней травы, в двух из них пострадали люди.

В целом этой весной в Латвии произошло уже 196 лесных пожаров, выгорелдо 113 га леса.