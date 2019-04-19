﻿ Забастовка учителей: Twitter призвал педагогов подумать о детях, Mixnews.lv

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Латвийский сегмент Twitter обсуждает решение Латвийского профсоюза работников образования и науки организовать в сентябре бессрочную забастовку, если до середины мая в правила об оплате труда педагогов не будут внесены поправки.

Фотограф Ивета Мазите надеется, что учителя подумают о первоклассниках, для которых сентябрь 2019 года станет опытом в школе.

"Надеюсь, учителя подумают о тех детях, для которых сентябрь станет первым месяцем, первым опытом в школьной жизни. Они определенно не виноваты в беспорядке в системе образования", - пишет она.

Ceru, ka skolotāji padomās par tiem bērniem, kam septembris būs pirmais mēnesis, pirmā pieredze, uzsākot skolas gaitas. Un viņi noteikti nav vainīgi pie nesakārtotās izglītības sistēmas. — Iveta (@Imazite) 17 апреля 2019 г.

В свою очередь пользователь Trollfluencers уверен, что действовать надо без промедления.

"Это надо делать здесь и сейчас. Хватит этого марафона откладываний. Политики наобещали, чтобы заткнуть учителям рот. Ничего не случилось и не изменилось. Все по-старому, а если точнее – очередной развод", - пишет он.

Tagad un tūlīt tas ir jādara. Pietiek šo vilcināšanas maratonu. Politiķi solīja, lai aiztaisītu pedagogu mutes. Nekas nav noticis un mainījies. Viss pa vecam, jeb precīzāk kārtējais apisiens. https://t.co/YxpaGIFLQu — Trollfluencers (@sportamute) 17 апреля 2019 г.

Предприниматель Нормундс Бергс комментирует время, выбранное профсоюзом педагогов для возможной забастовки.

"Так и есть. Забастовка в июле или августе была бы преступлением против детей и образования", - пишет он.

Tā ir. Streikot jūlijā vai augustā būtu noziedzīgi pret bērniem un izglītību. https://t.co/qW9N4BCXWw — Normunds Bergs (@normundsbergs) 17 апреля 2019 г.

Свое мнение по этому поводу высказывает также политолог Евгений Ильинский.

"Хотелось бы посмотреть, чего они добьются забастовкой с июля по август", - пишет он.

Gribu redzēt ko viņi panāks streikojot jūlijs-augusts. — Jevgēnijs Iļjinskis (@zeenjaa) 17 апреля 2019 г.

Ему отвечает пользователь Уна Цируле.

"Того же, чего они добьются забастовкой в мае-сентябре – ничего", - считает она.

Tiešo to pašu,ko streikojot maijā vai septembrī- neko. — Una (@Ciirule_) 17 апреля 2019 г.

Янис Берзиньш также считает, что от забастовки больше всего пострадают школьники.

"Дойдет до того, что пострадают школьники. Но это не так важно, главное, что мой зад подольше задержится в теплом местечке", - иронизирует он.

Panāks to, ka cietīs skolēni. Bet tas nav tik svarīgi, galvenais, ka mana pakaļa paliek ilgāk siltā vietiņā. — JanizB (@JanizBerzins) 17 апреля 2019 г.

Забастовку в сентябре поддерживает заведующий хозяйственной частью Каздангской основной школы Райнерс Мейиерс.

"Только все остальные думают об обществе. Правильно делают, что с 1-го сентября", - пишет он.

Tikai visi citi vispirms domā par sabiedrību. Pareizi dara, no 1. septembra. — Rainers Meiers (@aismans) 17 апреля 2019 г.

Руководитель отдела судопроизводства Swedbank Ивар Димантс считает, что учителя должны сами принимать решение о забастовке.

"Готовы ли учители изменить отношение к себе и стать вестниками современного образования? За нынешнее "качество" больше не хочется платить ни цента!!!", - написал он.

Vai pedagogi ir gatavi mainīt arī attieksmi un kļūt par modernas izglītības vēstnešiem? Par esošo “kvalitāti” nevar maksāt vairāk ne centu!!! https://t.co/L7QMvxhR5h — Ivars Dimants (@IvarsD) 17 апреля 2019 г.

Напомним, ранее глава профсоюза педагогов Инга Ванага заявила, что отказываясь вносить в правила Кабинета министров поправки, связанные с зарплатами учителей, министр образования Илга Шуплинса играет с огнем.

“Это очередное унижение педагогов, разрыв социального диалога и деградация правовой культуры”, - заявила Ванага.