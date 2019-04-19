﻿ Забастовка учителей: Twitter призвал педагогов подумать о детях, Mixnews.lv

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Забастовка учителей: Twitter призвал педагогов подумать о детях (7)

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Общество | 19 апреля 2019 года, 17:52

Латвийский сегмент Twitter обсуждает решение Латвийского профсоюза работников образования и науки организовать в сентябре бессрочную забастовку, если до середины мая в правила об оплате труда педагогов не будут внесены поправки.

Фотограф Ивета Мазите надеется, что учителя подумают о первоклассниках, для которых сентябрь 2019 года станет опытом в школе.

"Надеюсь, учителя подумают о тех детях, для которых сентябрь станет первым месяцем, первым опытом в школьной жизни. Они определенно не виноваты в беспорядке в системе образования", - пишет она.

В свою очередь пользователь Trollfluencers уверен, что действовать надо без промедления.

"Это надо делать здесь и сейчас. Хватит этого марафона откладываний. Политики наобещали, чтобы заткнуть учителям рот. Ничего не случилось и не изменилось. Все по-старому, а если точнее – очередной развод", - пишет он.

Предприниматель Нормундс Бергс комментирует время, выбранное профсоюзом педагогов для возможной забастовки.

"Так и есть. Забастовка в июле или августе была бы преступлением против детей и образования", - пишет он.

Свое мнение по этому поводу высказывает также политолог Евгений Ильинский.

"Хотелось бы посмотреть, чего они добьются забастовкой с июля по август", - пишет он.

Ему отвечает пользователь Уна Цируле.

"Того же, чего они добьются забастовкой в мае-сентябре – ничего", - считает она.

Янис Берзиньш также считает, что от забастовки больше всего пострадают школьники.

"Дойдет до того, что пострадают школьники. Но это не так важно, главное, что мой зад подольше задержится в теплом местечке", - иронизирует он.

Забастовку в сентябре поддерживает заведующий хозяйственной частью Каздангской основной школы Райнерс Мейиерс.

"Только все остальные думают об обществе. Правильно делают, что с 1-го сентября", - пишет он.

Руководитель отдела судопроизводства Swedbank Ивар Димантс считает, что учителя должны сами принимать решение о забастовке.

"Готовы ли учители изменить отношение к себе и стать вестниками современного образования? За нынешнее "качество" больше не хочется платить ни цента!!!", - написал он.

Напомним, ранее глава профсоюза педагогов Инга Ванага заявила, что отказываясь вносить в правила Кабинета министров поправки, связанные с зарплатами учителей, министр образования Илга Шуплинса играет с огнем.

“Это очередное унижение педагогов, разрыв социального диалога и деградация правовой культуры”, - заявила Ванага.

Комментарии 7
Кирилл 2 часа назад
Правильно только в сентябре лучше начинать позже учиться но с удовлетворёнными хоть до минимума учителями чем злыми обломом летним. Правительство уроды хотят чтобы мы не болели не отдыхали нашы дети учились в платных школах и при этом платили налоги на их кайф.
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Шурило1 час назад
По таким дебилам как ты,сразу видно в школе не учился!оттого и почтальоном работаешь))))
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Ацкий Сотона1 час назад
Чем больше халдеи буду думать о детях - тем за меньшую зарплату им придётся работать. Ничего личного - это капитализм и тут каждый просто обязан думать только о себе.
Поляки вот так думают и даже при том, что получают в два раза больше латвийскиих учителей, сейчас просят ещё пару сотен с зарплате. И они получат. И эстонцы получают больше местных - потому, что когда-то подумали о себе. Я уж не говорю о немцах - ни зарплаты не сравнить, ни пенсионный возраст, ни условия выхода на пенсию (справка от врача о то, что "устал от детей" и ты уже, фактически, пенсионер)
И только у латышей - "терпеть всегда, терпеть везде, до дней последних" прям таки национальная идея. И эти люди хотят хорошо жить при капитализме.. морда-рука...
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