﻿ В Риге сотни людей вышли на экуменический Крестный ход, Mixnews.lv

В Риге сотни людей вышли на экуменический Крестный ход (6)
Во многих церквях Латвии сегодня проходят богослужения, посвященные Страстной, или Великой пятнице. В центре Риги прошел Экуменический Крестный ход, который собрал порядка 1000 человек.
Крестный ход начался в 12 часов и закончился около 14:30. Участники проследовали по маршруту от площади между собором Св. Иакова и Сеймом — на Домскую площадь.
Ekumeniskais Krusta ceļš Rīgā pulcē aptuveni 1000 cilvēkus https://t.co/owlncgFqze pic.twitter.com/1QwJO7t5Hh— nra.lv (@nralv) 19 апреля 2019 г.
Как заявил архиепископ Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич, тема Крестного хода в этом году — социальное отвержение.
"Самый яркий пример — "Дети системы". Отвергнутые. Потому что родители меняют партнеров, потому что нет сильной семьи. И Иисусу на кресте казалось, что отец его оставил. И мы сами чувствовали отвергнутость или отвергали других. Пусть этот Крестный ход поможет увидеть, что Бог близок каждому, кто отвергнут. В присутствии Бога опыт отверженности видится в другом свете", — сказал архиепископ.
Добавим, Страстная, или Великая Пятница посвящена воспоминаниям о дне распятия и смерти Иисуса Христа и считается днем самого строгого поста — вплоть до полного отказа от еды.
Фото: Flickr/Federica Gentile