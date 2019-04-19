﻿ В Риге сотни людей вышли на экуменический Крестный ход, Mixnews.lv

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Во многих церквях Латвии сегодня проходят богослужения, посвященные Страстной, или Великой пятнице. В центре Риги прошел Экуменический Крестный ход, который собрал порядка 1000 человек.

Крестный ход начался в 12 часов и закончился около 14:30. Участники проследовали по маршруту от площади между собором Св. Иакова и Сеймом — на Домскую площадь.

Как заявил архиепископ Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич, тема Крестного хода в этом году — социальное отвержение.

"Самый яркий пример — "Дети системы". Отвергнутые. Потому что родители меняют партнеров, потому что нет сильной семьи. И Иисусу на кресте казалось, что отец его оставил. И мы сами чувствовали отвергнутость или отвергали других. Пусть этот Крестный ход поможет увидеть, что Бог близок каждому, кто отвергнут. В присутствии Бога опыт отверженности видится в другом свете", — сказал архиепископ.

Добавим, Страстная, или Великая Пятница посвящена воспоминаниям о дне распятия и смерти Иисуса Христа и считается днем самого строгого поста — вплоть до полного отказа от еды.

Фото: Flickr/Federica Gentile