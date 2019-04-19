﻿ К лету готовы? В понедельник в Латвии обещают +20, Mixnews.lv

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В субботу и воскресенье в Латвии увеличится облачность, станет прохладнее, местами пройдет дождь, а в понедельник ожидается солнечная и теплая погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Осадков будет мало и только местами, на остальной территории страны продолжится засуха и сохранится высокая пожароопасность.

Температура воздуха в субботу и воскресенье не превысит +16 градусов, на побережье будет ниже +10 градусов. Минимальная температура воздуха ночью составит от -2 до +7 градусов.

В понедельник во второй половине дня солнце прогреет воздух до +16 +20 градусов, прохладнее будет местами на побережье.

Согласно прогнозам Global Forecast System, после Пасхи усилится юго-восточной ветер, температура воздуха немного повысится и в основном сохранится солнечная погода.

Фото: Flickr/Kinn Wong