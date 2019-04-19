﻿ Спасибо всем! Добровольцы Bezvests нашли пропавшего мужчину из Пардаугавы, Mixnews.lv

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28-летний Вадим с проблемами ориентации в пространстве, к счастью, нашелся живым и здоровым. Сейчас он находится в безопасности в кругу семьи, сообщает Bezvests.lv.

На поиски пропавшего, по просьбе родных, сразу же выехала группа добровольцев Bezvests.lv, среди них был инструктор Андрей Леонов и доброволец Антон Вопросов, житель Юрмалы. Именно Антону Вопросову удалось найти молодого человека на одной из дорог в Приедайне.

Эта история закончилась хорошо и благодаря вам, неравнодушным читателям. Очень многие звонили в Bezvests.lv и сообщали о перемещениях Вадима. Общими усилиями молодой человек был найден.

Благодарим всех, кто не прошел мимо, участвовал в поисках, делился информацией и звонил!

Фото: Bezvests.lv