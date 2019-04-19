﻿ Спасибо всем! Добровольцы Bezvests нашли пропавшего мужчину из Пардаугавы, Mixnews.lv

Спасибо всем! Добровольцы Bezvests нашли пропавшего мужчину из Пардаугавы (2)
Общество | 19 апреля 2019 года, 22:12
28-летний Вадим с проблемами ориентации в пространстве, к счастью, нашелся живым и здоровым. Сейчас он находится в безопасности в кругу семьи, сообщает Bezvests.lv.
На поиски пропавшего, по просьбе родных, сразу же выехала группа добровольцев Bezvests.lv, среди них был инструктор Андрей Леонов и доброволец Антон Вопросов, житель Юрмалы. Именно Антону Вопросову удалось найти молодого человека на одной из дорог в Приедайне.
Эта история закончилась хорошо и благодаря вам, неравнодушным читателям. Очень многие звонили в Bezvests.lv и сообщали о перемещениях Вадима. Общими усилиями молодой человек был найден.
Благодарим всех, кто не прошел мимо, участвовал в поисках, делился информацией и звонил!
Фото: Bezvests.lv
А где твои хелекоптеры, дроны, земсардзе, тратя деньги на зкупки всякой хрени твои министры утверждали что кроме военных задач они будут также выполнять функции спасателей и т.д. спасибо ребятам, русская душа никогда ни пройдет мимо чужого горя...
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Paldies Bezvèsts glàbèjiem, kas pasaizliedzìgi palìdz nelaimé nonàkusiem cilvèkiem un to radiniekiem.
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