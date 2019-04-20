﻿ ФОТО и ВИДЕО: рекорд возгораний в день начала пожароопасного периода, Mixnews.lv

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Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что по всей Латвии начался пожароопасный период, когда в лесах категорически запрещено разжигать костры. При этом ГПСС подчеркивает, что именно в этот день, в Латвии произошли десятки крупных пожаров, в том числе именно на территории леса, когда работы по тушению осложняются трудной проходимостью и быстрым распространением огня из-за сухости и ветра.

В минувшие сутки произошел 151 пожар, в большинстве случаев (111) произошло горение прошлогодней травы. Кроме того, пожарные 22 раза неслись на тушение лесных пожаров. Всего с начала года зарегистрировано уже 3790 пожара, из которых в 2022 случаях горела прошлогодняя трава.

"Прими во внимание, что произошедшие вчера на всей территории Латвии пожары, случились в день объявления по всей стране пожароопасного периода, который подразумевает некоторые ограничений и запретов, например, разжигать костер в лесу, за исключением специально установленных мест", - сказано в сообщении ГПСС.

Как сообщалось ранее, в пятницу под Олайне возник пожар повышенной опасности - на большой площади горел лес. В тушении пожара участвовали около 20 пожарных и шесть специализированных пожарных автомобилей, работники службы леса.

Šādi šobrīd izskatās vietā, kur Olaines pagastā izcēlies ugunsgrēks mežā. Patlaban @ugunsdzeseji kopā ar Valsts meža dienesta darbiniekiem veic ugunsgrēka dzēšanas darbus. pic.twitter.com/zrNigZziiX — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 19 апреля 2019 г.

Кроме того, крупное возгорание прошлогодней травы на площади 8 гектаров произошло на выезде из Риги в районе Юглы. Туда тоже были брошены большие силы ГПСС.

ГПСС призывает: "Будь ответственен - не жги!"

Также ГПСС предупреждает людей об опасности приближения в местам ЧП.

"Видя задымление, жители испытывают любопытство и желание своими глазами увидеть, что происходит. Однако, приближаясь к огню, люди подвергают себя опасности, так как нахождение в дыму может угрожать здоровью. Призываем жителей, при виде дыма, не подходить к месту возгорания!", - сказано в сообщении ГПСС.

Redzot dūmus, iedzīvotājus māc ziņkāre un vēlme savām acīm redzēt, kas ir noticis. Tomēr, tuvojoties ugunsgrēka vietai, cilvēki pakļauj sevi briesmām, jo atrašanās dūmos var kaitēt veselībai.



Aicinām iedzīvotājus, redzot dūmus, tomēr netuvoties ugunsgrēku vietai! pic.twitter.com/WS68E3OxSe — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 апреля 2019 г.

Напомним, Государственная служба леса (ГСЛ) с 10 апреля дня объявила на всей территории Латвии пожароопасный период, который обычно длиться до осени.

В этот период в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

Фото: Латвийское телевидение, Mixnews