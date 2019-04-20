﻿ ФОТО и ВИДЕО: рекорд возгораний в день начала пожароопасного периода, Mixnews.lv

ФОТО и ВИДЕО: рекорд возгораний в день начала пожароопасного периода (1)
Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что по всей Латвии начался пожароопасный период, когда в лесах категорически запрещено разжигать костры. При этом ГПСС подчеркивает, что именно в этот день, в Латвии произошли десятки крупных пожаров, в том числе именно на территории леса, когда работы по тушению осложняются трудной проходимостью и быстрым распространением огня из-за сухости и ветра.
В минувшие сутки произошел 151 пожар, в большинстве случаев (111) произошло горение прошлогодней травы. Кроме того, пожарные 22 раза неслись на тушение лесных пожаров. Всего с начала года зарегистрировано уже 3790 пожара, из которых в 2022 случаях горела прошлогодняя трава.
"Прими во внимание, что произошедшие вчера на всей территории Латвии пожары, случились в день объявления по всей стране пожароопасного периода, который подразумевает некоторые ограничений и запретов, например, разжигать костер в лесу, за исключением специально установленных мест", - сказано в сообщении ГПСС.
Как сообщалось ранее, в пятницу под Олайне возник пожар повышенной опасности - на большой площади горел лес. В тушении пожара участвовали около 20 пожарных и шесть специализированных пожарных автомобилей, работники службы леса.
Šādi šobrīd izskatās vietā, kur Olaines pagastā izcēlies ugunsgrēks mežā. Patlaban @ugunsdzeseji kopā ar Valsts meža dienesta darbiniekiem veic ugunsgrēka dzēšanas darbus. pic.twitter.com/zrNigZziiX— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 19 апреля 2019 г.
Кроме того, крупное возгорание прошлогодней травы на площади 8 гектаров произошло на выезде из Риги в районе Юглы. Туда тоже были брошены большие силы ГПСС.
ГПСС призывает: "Будь ответственен - не жги!"
Также ГПСС предупреждает людей об опасности приближения в местам ЧП.
"Видя задымление, жители испытывают любопытство и желание своими глазами увидеть, что происходит. Однако, приближаясь к огню, люди подвергают себя опасности, так как нахождение в дыму может угрожать здоровью. Призываем жителей, при виде дыма, не подходить к месту возгорания!", - сказано в сообщении ГПСС.
Redzot dūmus, iedzīvotājus māc ziņkāre un vēlme savām acīm redzēt, kas ir noticis. Tomēr, tuvojoties ugunsgrēka vietai, cilvēki pakļauj sevi briesmām, jo atrašanās dūmos var kaitēt veselībai.— VUGD (@ugunsdzeseji) 19 апреля 2019 г.
Aicinām iedzīvotājus, redzot dūmus, tomēr netuvoties ugunsgrēku vietai! pic.twitter.com/WS68E3OxSe
Напомним, Государственная служба леса (ГСЛ) с 10 апреля дня объявила на всей территории Латвии пожароопасный период, который обычно длиться до осени.
В этот период в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.
Фото: Латвийское телевидение, Mixnews