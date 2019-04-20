﻿ ФОТО и ВИДЕО: рекорд возгораний в день начала пожароопасного периода, Mixnews.lv

ФОТО и ВИДЕО: рекорд возгораний в день начала пожароопасного периода (1)

фото

Общество | 20 апреля 2019 года, 10:07

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что по всей Латвии начался пожароопасный период, когда в лесах категорически запрещено разжигать костры. При этом ГПСС подчеркивает, что именно в этот день, в Латвии произошли десятки крупных пожаров, в том числе именно на территории леса, когда работы по тушению осложняются трудной проходимостью и быстрым распространением огня из-за сухости и ветра.

В минувшие сутки произошел 151 пожар, в большинстве случаев (111) произошло горение прошлогодней травы. Кроме того, пожарные 22 раза неслись на тушение лесных пожаров. Всего с начала года зарегистрировано уже 3790 пожара, из которых в 2022 случаях горела прошлогодняя трава.

фото

"Прими во внимание, что произошедшие вчера на всей территории Латвии пожары, случились в день объявления по всей стране пожароопасного периода, который подразумевает некоторые ограничений и запретов, например, разжигать костер в лесу, за исключением специально установленных мест", - сказано в сообщении ГПСС.

фото

Как сообщалось ранее, в пятницу под Олайне возник пожар повышенной опасности - на большой площади горел лес. В тушении пожара участвовали около 20 пожарных и шесть специализированных пожарных автомобилей, работники службы леса.

Кроме того, крупное возгорание прошлогодней травы на площади 8 гектаров произошло на выезде из Риги в районе Юглы. Туда тоже были брошены большие силы ГПСС.

фото

ГПСС призывает: "Будь ответственен - не жги!"

Также ГПСС предупреждает людей об опасности приближения в местам ЧП.

"Видя задымление, жители испытывают любопытство и желание своими глазами увидеть, что происходит. Однако, приближаясь к огню, люди подвергают себя опасности, так как нахождение в дыму может угрожать здоровью. Призываем жителей, при виде дыма, не подходить к месту возгорания!", - сказано в сообщении ГПСС.

Напомним, Государственная служба леса (ГСЛ) с 10 апреля дня объявила на всей территории Латвии пожароопасный период, который обычно длиться до осени.

В этот период в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

Фото: Латвийское телевидение, Mixnews

Комментарии 1
Patriot23 минуты назад
Mùsu ugunsdzèsèji visu nodzèsìs un novèrsìs jebkuras briesmas cilvèku drosìbai. Seit ir ES un NATO.
1
Ответить