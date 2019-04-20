﻿ Синоптики прогнозируют небольшое похолодание, Mixnews.lv

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В субботу в Латвии ожидается частичная облачность, будет прохладнее, чем в предыдущие дни, прогнозируют синоптики.

Самым солнечным день будет в Видземе, самым облачным - в Курземе. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

При слабом до умеренного северном ветре воздух прогреется до +12..+16 градусов, местами на морском побережье температура воздуха не превысит +9 градусов.

В Риге облачность в течение дня уменьшится, осадков не ожидается. Северный, северо-западный ветер будет слабым. Температура воздуха - от +9 градусов на берегу моря на севере столицы до +13 градусов на юге.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне мора - 770-774 мм ртутного столба.

Сохраняется высокая пожароопасность.

Потеплеет вновь после Пасхи. В понедельник во второй половине дня солнце прогреет воздух до +16..+20 градусов, прохладнее будет местами на побережье.

Согласно прогнозам "Global Forecast System", после Пасхи усилится юго-восточной ветер, температура воздуха немного повысится и в основном сохранится солнечная погода.