﻿ ГПСС: после пожара в Рижском замке ситуация в церквях не изменилась, Mixnews.lv

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В Латвии удельный вес выявленных в прошлом году нарушений требований пожарной безопасности в церквях был значительно выше, чем в музеях, замках и имениях, сообщили агентству ЛETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 2018 году ГПСС провела 8754 проверки пожаробезопасности, уделяя особое внимание состоянию с пожарной безопасностью в музеях, церквях, имениях и замках, где планировалось проведение мероприятий в честь столетия Латвии. Проверки были проведены в 116 музеях, 302 церквях, 71 поместье и замке.

Было установлено, что 152 человека, разрабатывающие инструкции по пожарной безопасности, проводящих инструктаж и практические занятия по пожарной безопасности и проверки гидрантов в зданиях церквей, не имеют соответствующего профессионального образования или не прошли соответствующее обучение.

На 153 объектах не был проведен инструктаж работников, на 123 не была подготовлена противопожарная инструкция, в 146 зданиях не была проверена электропроводка, в 100 - не проведена чистка дымоходов, отопительного оборудования и устройств и вентиляционных каналов.

По сравнению с 2013 годом, когда после пожара в Рижском замке была проверена пожаробезопасность 267 культурно-исторических объектов, состояние пожарной безопасности в музеях, поместьях и замках существенно не изменилось, отмечает ГПСС.

Ответственным за пожарную безопасность лицам поручено в установленный срок устранить выявленные нарушения.

Проверки в зданиях церквей ГПСС проводит раз в три года.