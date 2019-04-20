﻿ Эксперт: встреча Кальюлайд с Путиным говорит о зрелости эстонской дипломатии, Mixnews.lv

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Встреча президента Эстонии Кристи Кальюлайд с президентом России Владимиром Путиным свидетельствует о зрелости дипломатии Эстонии, признал в интервью агентству Leta исследователь Латвийского института по внешней политике Марис Анджанс.

Эксперт оценивает встречу глав Эстонии и России в целом положительно, так как она свидетельствует о том, что Эстония готова говорить с разными игроками.

"Эстония себя в данном случае хорошо показала, кажется, была конструктивной. Россия может в любом случае сменить маску, она хочет продемонстрировать, что желает наладить отношения между Востоком и Западом. В то же время не надо быть слишком наивными, так как абсолютно ясно, что Россия свой курс особо менять не будет", - считает Анджанс, напомнив, что прежняя внешнеполитическая политика России по отношению к западным странам заключалась в "усыплении бдительности".

Эксперт также считает, что после этой встречи никаких существенных изменений в балтийско-российских отношениях не произойдет, так как от этого визита ничего грандиозного не ожидают.

"Может быть, в будущем, известный прагматизм появится или символические шаги. Возможно, Россия в какой-то момент попытается использовать возможности транзита", - указал Анджанс, напомнив, что стратегическое направление Эстонии о заключении договора о границе по-прежнему не использован.

Напомним, встреча Кальюлайд и Путина прошла в Кремле 18 апреля.

Президент Эстонии пригласила своего российского коллегу Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году, об этом Керсти Кальюлайд сообщила на своей странице в Facebook по итогам встречи в Москве.

После встречи с Путиным она опубликовала в своем фейсбуке пост, в котором выразила надежду на изменения в двусторонних отношениях.

«Я надеюсь, что благодаря открытию обновленного посольства [Эстонии в РФ] новое дыхание откроется и в отношениях Эстонии и России, и мое пребывание здесь [в Москве] является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом», — написала она.

Путин во время встречи заявил, что отсутствие контактов между официальными лицами соседних стран — это ненормально, и отметил, что это негативно повлияло на товарооборот двух стран, который упал на 50% за последние два года.

"У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно", — сказал российский лидер.