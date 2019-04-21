﻿ В Латвии на Пасху снег выпадает чаще, чем на Рождество, Mixnews.lv

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За предыдущие семь лет на Пасху снег хотя бы местами в Латвии выпадал пять раз, а на Рождество - четыре раза, свидетельствуют данные Латвийского центра охраны среды, геологии и метеорологии.

В 2012, 2017 и 2018 годах снег в Латвии был и на Пасху, и на Рождество, в 2013 и 2015 годах - только на Пасху, в 2014 году - только на Рождество, а в 2016 году снега не было ни на Пасху, ни на Рождество.

Например, в прошлом году на Пасху, 1 апреля, в Алуксне после зимы сохранился снежный покров толщиной 7 см, а 2 апреля снег покрывал землю уже во многих местах Латвии, местами в северной части Курземе выпало больше 10 см снега.

Сегодня же выпадения снега не прогнозируется, хотя кратковременные осадки ожидаются в восточных регионах Латвии. Температура поднимется до +16 градусов, сообщает синоптики Янис Траллис

Svētdien saule un mākoņi, vietām - īpaši valsts dienvidaustrumos - gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Dienā dominēs mērens A vējš. Min t. -1..+5°; max t. +12..+16°, piekrastē dažviet +8°. — Jānis Trallis (@meteozinas) April 20, 2019

В понедельник же ожидается самая теплая погода за все пасхальные выходные. Воздух прогреется до +22 градусов тепла.