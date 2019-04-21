﻿ Владельцы дома на улице Марияс должны Риге 7600 евро, Mixnews.lv

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Общий размер штрафов, примененных к владельцам заброшенного дома на улице Марияс 6, уже составил 7600 евро. Это штраф продолжит расти еженедельно до момента, когда составит 5000 евро для каждого из владельцев.

Сейчас владельцев двое: Евгений Петров и эстонский предприниматель Томас Тоол.

В апреле прошлого года дума поручила владельцам дома разработать и согласовать в городском строительном управлении проект реставрации здания в минимальном составе. Это нужно было сделать до 11 марта.

Однако уже в начале марта на заседании комиссии по деградирующим постройкам представитель владельцев Александр Мейшканс заявил, что процесс согласования проекта только начат. Владельцы предполагают, что согласование завершится летом. Представители думы не согласились продлить срок согласования.

Также сообщается, что данный дом является памятником архитектуры местного значения.

Фото: Pxhere