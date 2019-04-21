﻿ СГБ хочет допросить Бенеса Айо, он предлагает видеозвонок, Mixnews.lv

СГБ хочет допросить Бенеса Айо, он предлагает видеозвонок (18)

фото

Общество | 21 апреля 2019 года, 21:12

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении нацбола Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо.

СГБ сообщает, что Айо находится в статусе подозреваемого и 26 апреля должен явиться для дачи показаний.

Уголовные процессы начаты по части 1 статьи 77 Уголовного закона (участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований), части 2 статьи 88 (публичные призывы к терроризму) и части 3 статьи 88 (вербовка лиц для совершения терактов).

"В обвинении сказано, что я участвую в вооруженных операциях, нападая при этом на вооруженные силы Украины и подрывая территориальную целостность Украины. Такая моя деятельность, по мнению латвийского режима, противоречит нормам международного права, которое относится также и к Латвии", — пояснил Айо.

Бенес Айо в своем письме отмечает, что в назначенный день на допрос в Ригу не явится и предлагает следователю провести дачу показаний посредством видеоразговора через мессенджер.

Фото: Facebook/Beness.aijo.9

Комментарии 18
Ух ты46 минут назад
Ну так в связи с выборами на окраине,этого Героя нужно премировать от всей Лаптии за ,проделанную работу по уничтожению ублюдков из ВСУ(выродки,Садисты, убийцы)
Ответить
Patriot57 минут назад
Drìzàk Aijosa kungs tev iesaus mutè par nelielu naudinu.Uz to nopirksi savai kroplenei pamperus
Ответить
Patriot16 минут назад
Jà, biatlons un citi sporta veidi Latvijà atrodas dzili tajà paśa atverè kur ekonomika Ha ha ha
Ответить