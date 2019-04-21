﻿ СГБ хочет допросить Бенеса Айо, он предлагает видеозвонок, Mixnews.lv

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Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении нацбола Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо.

СГБ сообщает, что Айо находится в статусе подозреваемого и 26 апреля должен явиться для дачи показаний.

Уголовные процессы начаты по части 1 статьи 77 Уголовного закона (участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований), части 2 статьи 88 (публичные призывы к терроризму) и части 3 статьи 88 (вербовка лиц для совершения терактов).

"В обвинении сказано, что я участвую в вооруженных операциях, нападая при этом на вооруженные силы Украины и подрывая территориальную целостность Украины. Такая моя деятельность, по мнению латвийского режима, противоречит нормам международного права, которое относится также и к Латвии", — пояснил Айо.

Бенес Айо в своем письме отмечает, что в назначенный день на допрос в Ригу не явится и предлагает следователю провести дачу показаний посредством видеоразговора через мессенджер.

Фото: Facebook/Beness.aijo.9