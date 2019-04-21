﻿ СГБ хочет допросить Бенеса Айо, он предлагает видеозвонок, Mixnews.lv

СГБ хочет допросить Бенеса Айо, он предлагает видеозвонок (18)
Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении нацбола Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо.
СГБ сообщает, что Айо находится в статусе подозреваемого и 26 апреля должен явиться для дачи показаний.
Уголовные процессы начаты по части 1 статьи 77 Уголовного закона (участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований), части 2 статьи 88 (публичные призывы к терроризму) и части 3 статьи 88 (вербовка лиц для совершения терактов).
"В обвинении сказано, что я участвую в вооруженных операциях, нападая при этом на вооруженные силы Украины и подрывая территориальную целостность Украины. Такая моя деятельность, по мнению латвийского режима, противоречит нормам международного права, которое относится также и к Латвии", — пояснил Айо.
Бенес Айо в своем письме отмечает, что в назначенный день на допрос в Ригу не явится и предлагает следователю провести дачу показаний посредством видеоразговора через мессенджер.
Фото: Facebook/Beness.aijo.9