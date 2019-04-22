﻿ Граждане Украины в Латвии проголосовали за Зеленского, Mixnews.lv

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Большинство граждан Украины в Латвии во втором туре выборов президента проголосовали за Владимира Зеленского, свидетельствуют данные украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всего в воскресенье, 21 апреля, на выборах президента Украины в Латвии проголосовали 723 гражданина Украины, в том числе 445 или 61,6% отдали голоса за Зеленского.

268 граждан Украины или 37,1% проголосовали за действующего президента Петра Порошенко. Десять бюллетеней признаны недействительными.Из зарегистрированных в Латвии 2387 украинских избирателей в выборах приняли участие 723, или 30,3%. На выборах президента Украины в 2014 году в Латвии проголосовало 340 из 1826 зарегистрированных избирателей или 18,6%.

В Литве в воскресенье проголосовали 477 граждан Украины, в том числе 252 или 52,8% - за Зеленского, 215 или 45,1% -за Порошенко. Недействительными в Литве признаны десять бюллетеней.

В Эстонии проголосовали 1137 граждан Украины, в том числе 822 или 72,3% - за Зеленского, 298 или 26,2% - за Порошенко. Недействительными признаны 17 бюллетеней.

По предварительным данным украинской ЦИК, полученным после обработки 93,14% бюллетеней, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов, президент Порошенко - 24,49%.

Фото: Flickr/Vlad Yaitskiy Follow