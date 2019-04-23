﻿ Конституционный суд признал законной школьную реформу Шадурскиса, Mixnews.lv

Конституционный суд признал законной школьную реформу Шадурскиса (3)
Общество | 23 апреля 2019 года, 12:32
Конституционный суд Латвии признал законность перевода образования в школах нацменьшинств на латышский язык. Вопрос о частных школах будут решаться отдельно.
Иск подала партия "Согласие", в которой считают, что поправки "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". В "Согласии" указали, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.
22 марта 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.
Фото: Pxhere
В ЕСПЧ подавать надо, КС Латвии и наши недополитики заодно. Другого решения я и не ожидал.
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Этож какой сволочью надо быть,чтобы сначала поддержать реформу Ушакову и Цилевичу,а потом для своего пиара перед выборами в Европарламент подать в КС заведомо зная результат .
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Батраки латыши в Латвии тоже нужны. Сейчас без русского языка их на работу не берут, разве что чистить свинарники! Русские найдут где учиться, они не пропадут а вот латышня с латышским образованием смогут только чистить себе яйца от блох и с мётлами чистить просторы Латвии!
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