﻿ Конституционный суд признал законной школьную реформу Шадурскиса, Mixnews.lv

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Конституционный суд Латвии признал законность перевода образования в школах нацменьшинств на латышский язык. Вопрос о частных школах будут решаться отдельно.

Иск подала партия "Согласие", в которой считают, что поправки "ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе". В "Согласии" указали, что данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции.

22 марта 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

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