﻿ Хочу учить латышский! В Вентспилсе женщину не пускают на курсы госязыка, Mixnews.lv

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Жительница Вентспилса Тереза хотела улучшить свои знания государственного языка и для этого отправилась на курсы латышского в местную школу, однако внутрь школы ее не пустили, сославшись на распоряжение директора. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Вентспилсская средняя школа №3 находится прямо напротив дома, где живет Тереза. В этом образовательном учреждении женщина некоторое время работала медсестрой, однако после проверки инспекции была уволена за незнание латышского языка на должном уровне.

Директор школы Вера Шенгелия объяснила свое нежелание пускать в школу бывшую сотрудницу тем, что после увольнения Тереза обратилась в суд. Суд встал на строну директора, но разбирательство повлияло на отношения двух женщин.

"Моя обязанность и ответственность – обеспечить в школе безопасность и нормальный эмоциональный климат", - считает Шенгелия.

Руководитель Департамента образования Вентспилса Инета Тамане в разговоре с TV3 указала, что личные конфликты нужно решать вне школы. При этом она отметила, что директор имеет право решать, кого пускать в школу, а кого - нет.

В Вентспилсском филиале Трудовой инспекции подтвердили, что им известен данный случай, однако школа пока не предоставила пояснения, почему Терезе отказано в возможности обучаться латышскому языку в этом учреждении.

Сама Тереза считает, что конфликт возник после того, как во время праздничного салюта одна из школьниц получила травму, и Тереза выбежала ей на помощь. Директор, по ее словам, не хотела предавать этот случай огласке, но медсестра написала в объяснительной все как было.