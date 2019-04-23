﻿ LTV публикует кадры открытия Деглавского моста в 1966 году, Mixnews.lv

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Латвийское телевидение опубликовало архивные кадры из документального фильма «Советская Латвия» о строительстве Деглавского моста. Путепровод был открыт в 1966 году, и соединил центр Риги с Пурциемсом. Мост имеет длину 646 метров. Перед открытием его прочность проверили грузовики, наполненные щебнем и песком.

Atskatāmies Augusta Deglava tilta tapšanas vēsturē. Tas tika atklāts 1966. gadā, un tas savieno Rīgas centru un Purvciemu. Tilts ir 646 metrus garš. Pirms atklāšanas tā nestspēja tika pārbaudīta, slogojot tiltu ar smagajām automašīnām, kuru kravas pildītas ar smilti un granti. pic.twitter.com/bdAGGbmrWb — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 23 апреля 2019 г.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс издал распоряжение закрыть мост для движения с четверга, 25 апреля.

"По моему мнению, органы Рижской думы не учитывают заключения экспертов, а также затягивают проведение повторной экспертизы, тем самым не соблюдая условия, обеспечивающие безопасность людей. Есть достаточно факторов, свидетельствующих, что мост угрожает жизни людей, поэтому я принял решение о его закрытии с четверга", - сказал Гиргенс.

Он сказал, что нормативные акты позволяют ему действовать таким образом в случаях, когда под угрозой находится жизнь людей, чтобы избежать трагедии.

Гиргенс сообщил, что у департамента сообщения Рижской думы есть время до четверга, чтобы провести все предварительные работы по перепланировке сообщения. В случае, если до четверга это не будет сделано, Государственная полиция закроет движение по мосту.

Рижская дума продолжает настаивать на том, что Деглавский мост безопасен, поэтому самоуправление не будет закрывать движение по нему. Это значит, что сделать это придется Государственной полиции.