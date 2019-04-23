﻿ LTV публикует кадры открытия Деглавского моста в 1966 году, Mixnews.lv

LTV публикует кадры открытия Деглавского моста в 1966 году (3)

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Общество | 23 апреля 2019 года, 18:15

Латвийское телевидение опубликовало архивные кадры из документального фильма «Советская Латвия» о строительстве Деглавского моста. Путепровод был открыт в 1966 году, и соединил центр Риги с Пурциемсом. Мост имеет длину 646 метров. Перед открытием его прочность проверили грузовики, наполненные щебнем и песком.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс издал распоряжение закрыть мост для движения с четверга, 25 апреля.

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"По моему мнению, органы Рижской думы не учитывают заключения экспертов, а также затягивают проведение повторной экспертизы, тем самым не соблюдая условия, обеспечивающие безопасность людей. Есть достаточно факторов, свидетельствующих, что мост угрожает жизни людей, поэтому я принял решение о его закрытии с четверга", - сказал Гиргенс.

Он сказал, что нормативные акты позволяют ему действовать таким образом в случаях, когда под угрозой находится жизнь людей, чтобы избежать трагедии.

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Гиргенс сообщил, что у департамента сообщения Рижской думы есть время до четверга, чтобы провести все предварительные работы по перепланировке сообщения. В случае, если до четверга это не будет сделано, Государственная полиция закроет движение по мосту.

Рижская дума продолжает настаивать на том, что Деглавский мост безопасен, поэтому самоуправление не будет закрывать движение по нему. Это значит, что сделать это придется Государственной полиции.

Комментарии 3
ВВС1 час назад
Зато сегодня публикуют и раскручивают открытие Максим, Акрополей, складов Рими и т.д.ит.д... А сейчас и в скором будущем мы все будем платить за "жирные временна" и за "счастливую евроинтеграцию". Время приходит...
2
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Саня1 час назад
хлев в твоей кастрюльке, какол майданутый
2
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Саня1 час назад
Соединил Ригу и хлев.
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