﻿ Соцсети о решении Конституционного суда: это чудовищно и нелепо, Mixnews.lv

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Решение Конституционного суда, признавшего законной перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения, не оставило равнодушным пользователей соцсетей. Свое мнение они высказали в социальной сети Facebook.

"Этот закон чудовищен в своей нелепости. И это еще аукнется всем. Разными способами, я про это много писал и не хочу повторяться. Ну и да, будьте вы прокляты и те кто поддерживает закон и кто его принимал. Вот честно. Надоела политкорректность", - заявил организатор Латвийского родительского форума Константин Чекушин.

Юрист Елизавета Кривцова, выступавшая в этом деле на стороне истцов, написала, что таким решением Конституционный суд поставил закон Латвии выше международного.

"Тем самым латвийская преамбула стала уверенно превалировать над универсальными стандартами. Мнение международных экспертов объявлено необоснованным и недостаточно компетентным по сравнению с мнением латвийского МИДа и омбудсмена. Глобализации и прогрессу сказано решительное нет", - написала Кривцова.

Активист Дэги Караев призвал к экономическому бойкоту латвийских продуктов.

"Раз вы не хотите меня видеть в моей стране, то я финансово вам продемонстрирую свое отсутствие. Присоединяйтесь. И да, не надо делать вид, что Лиго для вас важнее счастья ваших детей", - заявил Караев.

Журналист Юрий Алексеев высказал мнение, что масштабный митинг будет более действенным, чем заседание суда.

"Товарищи из "Согласия", может еще не поздно, может поддержите? У нас 1 мая готовится очередной протест, подключайтесь, поднимите своих. Я серьезно!", - сказал Алексеев.

Напомним, что сегодня Конституционный суд Латвии признал законной школьную реформу Шадурскиса о переводе образования школ нацменьшинств на латышский язык. Вопрос о частных школах будет решаться позже.

Фото: Flickr/Jeremiah Owyang