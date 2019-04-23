﻿ В среду потеплеет еще больше, а с четверга пойдут дожди, Mixnews.lv

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В среду по всей Латвии, кроме Курземского побережья Рижского залива, воздух прогреется до +20..+23 градусов, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Земгале скорость юго-восточного ветра порывами составит 12-17 метра, что при засушливой погоде будет способствовать увеличению пожароопасности.Сохранится солнечная погода, в Видземе и Латгале возможна небольшая облачность.

Минимальная температура в ночь на среду составит +3..+10 градусов, в восточной Латвии местами около нуля.

В Риге среда будет солнечной, скорость ветра достигнет 12 м/с. Температура ночью составит +9 градусов, в пригородах местами +4, днем потеплеет до +22 градусов.

Между тем, синоптики прогнощируют, что с 25 апреля, в Латвии каждый день возможны дожди, а летнее тепло вскоре сменится более прохладной погодой.

Согласно последним прогнозам Global Forecast System, наибольшая вероятность дождя будет на этой неделе в субботу и воскресенье, хотя первые дождевые облака возможны уже в четверг. В день Большого субботника температура может подняться до +26 градусов, возможны грозы.

С воскресенья похолодает, и в начале мая возможны не только дожди, но и град и мокрый снег. В холодные ночи температура будет опускаться ниже нуля.

Засушливость существенно уменьшится только в районах, где пройдут сильные ливни. Дефицит осадков продолжается уже с прошлого года и составляет 200 литров на квадратный метр, и, чтобы его ликвидировать, нужны несколько дождливых недель.