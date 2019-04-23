﻿ В пользу Латвии и Литвы: Белоруссия откажется от российской нефти, Mixnews.lv

В пользу Латвии и Литвы: Белоруссия откажется от российской нефти (3)

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Общество | 23 апреля 2019 года, 21:42

До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России. Такое заявление сделал заместитель генерального директора Белоруской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц. Окончательное решение о приобретении "будет зависеть от условий, которые предложат" партнеры компании из Балтии.

"Одним из существенных моментов при решении вопросов, связанных с приобретением портовой инфраструктуры, для нас будет являться возможность того или иного терминала по приемке нефти с моря", – уточнил Гриб.

Тем временем белорусская сторона анализирует масштабы ущерба от поступления российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в страну.

Он также указал, что некачественная российская нефть уже успела просочиться на Украину, в Польшу и страны Балтии.

В "Белнефтехиме" ждут, что российская компания "Транснефть" как можно скорее обеспечит поставку качественной продукции по северной ветке нефтепровода "Дружба", в обход проблемного участка.

В прошлую пятницу, 19 апреля, Белоруссия объявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. На ряде белорусских нефтеперерабатывающих заводов заявили, что из-за некачественного сырья на предприятиях вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Министерство энергетики России пообещало, что качество поставляемой в Белоруссию нефти улучшится в ближайшее время.

Фото: ru.m.wikipedia.org

Комментарии 3
Саня1 час назад
ой не смешите, от куда Беларусь будет закупать нефть
3
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ВВС40 минут назад
... Так же, как штаты закупают (во время санкций!) у России газ в порту Сабетта или как хохлы закупают российский уголь из Донбасса. Когда то Аль-Капоне сказал: „Ничего личного, это просто бизнес.“ И ещё интересное: „Девиз британцев — бизнес несмотря ни на что!“- Уинстон Черчилль




2
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перхлората хлорид8 минут назад
Белорусь нефти захотела качественной, лёгкой и светлой и, самое главное дешёвой, что бы можно было на самогонном аппарате всю в бензин перегонять и загонять этот бензин по евроейским ценам. Я бы на месте россии не дал бы ни какой после этих выпадов, вот уже венесуэльскую пробовали, пусть попробуют литовскую.
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