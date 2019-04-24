﻿ До конца лета закрыли движение на Брасовском мосту по направлению в центр, Mixnews.lv

До конца лета закрыли движение на Брасовском мосту по направлению в центр (5)

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Общество | 24 апреля 2019 года, 07:01

С сегодняшнего дня, 24 апреля, начнется реконструкция путепровода через железнодорожные пути у станции Браса. На время ремонта вводятся значительные ограничения движения автотранспорта, которые сохранятся до окончания работ, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

В связи с ремонтными работами будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на Брасовском мосту по направлению в центр города до 20 августа. Ограничения предусматривают полное закрытие движения по путепроводу Браса по направлению с улицы Гауяс.

Департамент сообщения просит водителей пересмотреть свои ежедневные маршруты и выбрать самый подходящий объездной путь ремонтной зоны.

В рамках работ по реконструкции Брасовского моста будут отремонтированы несущие конструкции, покрытия, трамвайные пути и контактные сети, реконструировано освещение, а также восстановлено дорожное покрытие и заменены перила.

Фото: citariga.lv

Комментарии 5
ты2 часа назад
же недавно писал,что все ухожено и облагорожено как никогда ранее за всю историю.,что то у тебя каждую неделю "новое мнение",тролль.
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Alex2 часа назад
утром ехал по мосту ,так навстречу полно машин .Хотя у кладбища перегородили,все прут по трамвайным .Думаю скоро полиция будет капусту рубить
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Patriot4 часа назад
Rìdzinieki kàrtèjo reizi varès pàrliecinàties par pasreizèjàs Rìgas Domes vadìbas nespèju noorganizèt normàlu satiksmi pilsètas ielàs.
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