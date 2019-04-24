﻿ До конца лета закрыли движение на Брасовском мосту по направлению в центр, Mixnews.lv

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С сегодняшнего дня, 24 апреля, начнется реконструкция путепровода через железнодорожные пути у станции Браса. На время ремонта вводятся значительные ограничения движения автотранспорта, которые сохранятся до окончания работ, информирует Департамент сообщения Рижской думы.

В связи с ремонтными работами будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на Брасовском мосту по направлению в центр города до 20 августа. Ограничения предусматривают полное закрытие движения по путепроводу Браса по направлению с улицы Гауяс.

Департамент сообщения просит водителей пересмотреть свои ежедневные маршруты и выбрать самый подходящий объездной путь ремонтной зоны.

В рамках работ по реконструкции Брасовского моста будут отремонтированы несущие конструкции, покрытия, трамвайные пути и контактные сети, реконструировано освещение, а также восстановлено дорожное покрытие и заменены перила.

Фото: citariga.lv