﻿ Число поджогов старника уже превышает показатели за весь прошлый год, Mixnews.lv

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На прошедших пасхальных выходных Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) зарегистрировала 329 случаев поджога старника, в результате которых выгорели 410 гектаров земли.

В целом в этом году зарегистрировано 2 239 случаев поджога прошлогодней травы — больше, чем в целом за весь прошлый год.

В целом за прошедшие выходные, в период с 19 по 23 апреля ГПСС получила 544 вызовов на тушение пожаров, 49 вызовов на проведение спасательных работ, а еще 61 вызов оказались ложными.

ГПСС напоминает, что в случае начала возгорания старника, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.

Поджигать прошлогоднюю траву в Латвии запрещено — и это деяние является наказуемым. Специалисты ежегодно напоминают, что поджигатели вредят не только природе и недвижимому имуществу других людей, но и ставят под угрозу их жизнь и здоровье. Нарушителям грозит штраф до 700 евро.

Šopēcpusdien Rīgā, Jaunciema gatvē, pie Ķīšezera aizdegusies kūla un meža zemsedze, informē @ugunsdzeseji. Patlaban tiek veikti ugunsgrēka dzēšanas darbi un aplēsta degošā platība. pic.twitter.com/U9SQjOJzDL — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 22 апреля 2019 г.

Проведенное в прошлом году исследование показало, что чаще всего причиной возникновения пожаров старника является неосторожное обращение с огнем, например, когда причиной возгорания становится оставленный без присмотра костер или выброшенный окурок. Впрочем, некоторые жители считают это наиболее экономически выгодным способом уборки территории – хотя поджог прошлогодней травы угрожает не только здоровью и жизням людей, но и уничтожает постройки и вредит окружающей среде.

В 2018 году в Латвии было зарегистрировано 2088 случаев поджога прошлогодней травы. В этих пожарах пострадали шесть человек, уничтожено 29 зданий.

Redzot dūmus, iedzīvotājus māc ziņkāre un vēlme savām acīm redzēt, kas ir noticis. Tomēr, tuvojoties ugunsgrēka vietai, cilvēki pakļauj sevi briesmām, jo atrašanās dūmos var kaitēt veselībai.



Aicinām iedzīvotājus, redzot dūmus, tomēr netuvoties ugunsgrēku vietai! pic.twitter.com/WS68E3OxSe — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 апреля 2019 г.

Фото: twitter.com/ltvzinas