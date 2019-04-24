﻿ Число поджогов старника уже превышает показатели за весь прошлый год, Mixnews.lv

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Число поджогов старника уже превышает показатели за весь прошлый год (4)

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Общество | 24 апреля 2019 года, 07:17

На прошедших пасхальных выходных Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) зарегистрировала 329 случаев поджога старника, в результате которых выгорели 410 гектаров земли.

В целом в этом году зарегистрировано 2 239 случаев поджога прошлогодней травы — больше, чем в целом за весь прошлый год.

В целом за прошедшие выходные, в период с 19 по 23 апреля ГПСС получила 544 вызовов на тушение пожаров, 49 вызовов на проведение спасательных работ, а еще 61 вызов оказались ложными.

ГПСС напоминает, что в случае начала возгорания старника, необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.

Поджигать прошлогоднюю траву в Латвии запрещено — и это деяние является наказуемым. Специалисты ежегодно напоминают, что поджигатели вредят не только природе и недвижимому имуществу других людей, но и ставят под угрозу их жизнь и здоровье. Нарушителям грозит штраф до 700 евро.

Проведенное в прошлом году исследование показало, что чаще всего причиной возникновения пожаров старника является неосторожное обращение с огнем, например, когда причиной возгорания становится оставленный без присмотра костер или выброшенный окурок. Впрочем, некоторые жители считают это наиболее экономически выгодным способом уборки территории – хотя поджог прошлогодней травы угрожает не только здоровью и жизням людей, но и уничтожает постройки и вредит окружающей среде.

В 2018 году в Латвии было зарегистрировано 2088 случаев поджога прошлогодней травы. В этих пожарах пострадали шесть человек, уничтожено 29 зданий.

Фото: twitter.com/ltvzinas

Комментарии 4
3 часа назад
А ведь там птицы на гнездах сидят (((
1
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Мда3 часа назад
Число дллбоебов зашкаливает..
2
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Андрей 3 часа назад
Интересно ,а сколько человек наказано?
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