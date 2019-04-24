﻿ В соцсетях показали, как Зеленский говорит на латышском, Mixnews.lv

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Пользователь Twitter под ником Nepareizais выложил видео, на котором новоизбранный президент Украины Владимр Зеленский, несколько лет назад рассказывал о своих знаниях латышского языка.

"Все, что я знаю, это "Labdien", "Cik ir pulkstenis", "Labvakar" и "Dārgi draugi"", - сказал Зеленский.

Ранее Владамир Зеленский приезжал в Латвию с юмористическими концертами команды "Студия квартал — 95".

С избранием нового президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике этой страны значительных изменений не ожидается, сказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, новый президент ясно заявил, что выступает за сохранение геополитического курса страны, что и стало одной из причин, по которым избиратели оказали ему доверие.

Фото: flickr.com/photos/130584335@N08