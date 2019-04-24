﻿ Журналисты попросили омбудсмена проверить действия NEPLP, Mixnews.lv

Общество |

Латвийская ассоциация журналистов обратилась к омбудсмену Юрису Янсонсу с просьбой оценить возможное нарушение со стороны Национального совета по электронными СМИ (NEPLP) в объявленном ранее конкурсе на должности председателя LTV и члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания NEPLP.

В свою очередь глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш (KPV LV) выступил с предложением вовсе распустить совет, указав на целый ряд ошибок.

"Правление LTV — Сергей Нестеров, Иварс Белте уволены, член совета Гунта Лидака ушла в отставку. У двух членов NEPLP есть свое общество, в котором можно быстро получить заказы. Как будто так и надо", — добавил Кайминьш, напомнив, что теперь принятие решения по этому вопросу за коалицией.

Между тем, председатель NEPLP Даце Кезбере в интервью газете Neatkarīgā заявила, что в отставку она не уйдет, так как желает довести начатое до конца.

Завтра, 25 апреля, NEPLP обсудит возможное объявление повторного конкурса на пост членов правления LTV или решит, что стоит дождаться нового закона об общественных СМИ, который будет предусматривать вместо правления пост генерального директора.

Фото: twitter.com/NEPLPadome