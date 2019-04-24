﻿ Премьер и министр обвинили Рижскую думу в плохом состоянии Деглавского моста, Mixnews.lv

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Ситуация с Деглавским мостом - результат политики Рижской думы, когда в течение длительного времени не вкладывались средства в инфраструктуру, заявил в эфире телеканала LNT премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Таков результат, если "не вкладывать в инфраструктуру, а только в льготные билеты и другие блага для получения голосов", сказал он.

Премьер отметил, что Рижская дума может не соглашаться с Государственным бюро по контролю за строительством, которое признало Деглавский мост небезопасным, но с учетом трагедии в магазине "Maxima", когда в результате обрушения погибли 54 человек, а несколько десятков получили серьезные травмы, необходимо прислушаться к специалистам.

"Главное - это безопасность людей", - подчеркнул Кариньш.

Между тем, министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что за нынешнее плохое состояние Деглавского моста можно призвать к ответственности самоуправление города Риги и должностные лица Рижской думы.

За состояние моста несут ответственность должностные лица, которые вовремя не выполняли обязанности и мероприятия по содержанию инженерных сооружений, чтобы своевременно запретить либо ограничить движение по таким мостам, сказал Линкайтс.

В свою очередь Рижская дума продолжает настаивать на том, что Деглавский мост безопасен, и не будет закрывать движение по нему.

Вице-мэр Риги Вадим Баранник в эфире радио Baltkom назвал ситуацию абсурдной.

"Абсурдная ситуация, когда вопросами строительства и ремонта мостов занимается министерство внутренних дел, а не министерство экономики, которое по закону ответственно за строительные процессы", - сказал Баранник.

Представитель думского департамента сообщения Уна Ахуна-Озола сообщила, что, несмотря на распоряжение министра, самоуправление само не закроет мост для движения.

"Мы придерживаемся заключения экспертов о том, что использовать мост для движения безопасно, так как все расчеты произведены с учетом максимальной возможной нагрузки и других критических показателей", - пояснила она.

Как сообщалось, министр внутренних дел Сандис Гиргенс распорядился с четверга, 25 апреля, закрыть для движения Деглавский мост. Если этого не сделает департамент сообщения Рижской думы, то в четверг утром мост перекроет полиция, а транспортные потоки будут перенаправлены по другим улицам и мостам.

Фото: flickr.com/photos/valstskanceleja