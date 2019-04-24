﻿ Rīgas Satiksme оштрафовали за запрещенное соглашение о "нановоде", Mixnews.lv

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Совет по конкуренции (СК) оштрафовал муниципальное предприятие Rīgas Satiksme по делу о "нановоде" на 2,4 млн евро за запрещенное соглашение, сообщили в среду в совете.

СК констатировал запрещенное соглашение в двух ценовых опросах о поставке предприятию нанотехнологических химических веществ.

К предприятию Sava arhitektura применен штраф в размере 700 евро.

Штрафы за умышленное искажение конкуренции применены к Rīgas Satiksme как к заказчику и к Sava arhitektura как к участвовавшему в закупке претенденту.

Остальные пять участников - RS Baltic, Alchimica Latvia, UKT Serviss, Vialeks и HRM - уже ликвидированы, поэтому штрафы к ним не применены.

СК констатировал, что несколько предприятий с активным участием заказчика осознанно искажали конкуренцию в двух ценовых опросах, которые проводились с 2012 по 2014 год на общую сумму более 800 тыс. евро. Опросы проводили для закупок нанотехнологических химических средств.

Уже ранее СК сообщил, что по этим закупкам претенденты взаимно согласовывали условия участия, договаривались о победителе, выполняли другие согласованные действия по подготовке решений, соответствующие признакам запрещенного соглашения.

По данным СК, заказчик, Rīgas Satiksme, участвовал в запрещенном соглашении, занимаясь согласованием предложений, и был информирован о заранее установленном победителе и подаче заявок для прикрытия.