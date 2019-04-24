﻿ Ночью на здании Минобразования нарисовали свастику, Mixnews.lv

Общество |

В ночь на 24 апреля неизвестные на здании Министерства образования и науки нарисовали две свастики, сообщает портал Skaties.lv.

Как отмечает портал, это связано со вчерашним решением Конституционного суда о принятии поправок к закону об образовании, устанавливающие перевод школьного обучения на государственный язык.

Напомним, что нечто похожее произошло в прошлом году, когда на стене здания Министерства образования и науки кто-то написал на русском языке "Школам быть!", а с другой стороны здания нарисовал петлю, а под ней - латышскую букву "Š".

Фото: Uldis Āboliņš/LNT ziņas