﻿ Ночью на здании Минобразования нарисовали свастику, Mixnews.lv

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Ночью на здании Минобразования нарисовали свастику (49)

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Общество | 24 апреля 2019 года, 13:07

В ночь на 24 апреля неизвестные на здании Министерства образования и науки нарисовали две свастики, сообщает портал Skaties.lv.

Как отмечает портал, это связано со вчерашним решением Конституционного суда о принятии поправок к закону об образовании, устанавливающие перевод школьного обучения на государственный язык.

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Напомним, что нечто похожее произошло в прошлом году, когда на стене здания Министерства образования и науки кто-то написал на русском языке "Школам быть!", а с другой стороны здания нарисовал петлю, а под ней - латышскую букву "Š".

Фото: Uldis Āboliņš/LNT ziņas

Комментарии 49
Смех3 часа назад
Ну какая же эта свастика,это же лотышский народный символ солнцеворот,он на всех варежках есть и на всех праздниках местные ходят с ним на флажках.
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Байба3 часа назад
На правду не обижаются
3
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223 часа назад
на правильном месте поставили. Не звезду же там желтую рисовать!
2
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