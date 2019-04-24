﻿ В Риге появятся крымские липы, Mixnews.lv

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В среду, 24 апреля, в парке Кронвалда, Rīgas meži при участии посольства Украины совместно с Латвийским дендрологическим обществом посадят саженцы 3 крымских лип.

Крымские липы в Латвии – гибрид обычной и кавказской лип. Ареал обитания – Восточная Украина, Крым. Дерево достигает в высоту 25 метров, с густой кроной цилиндрической формы диаметром 8-10 метров. Особая примета дерева – крупные блестящие листья. Осенью листва дерева окрашивается в светло-желтые тона, сохраняя характерный блеск. Крымская липа цветет в конце июля – начале августа, после обычной липы, довольно крупными цветами с интенсивным запахом. Эти деревья пополнят дендрологическое разнообразие Риги, считают в Rīgas meži.

Деревья посадят рядом с памятником Тарасу Шевченко.

Фото: Landscape.ru