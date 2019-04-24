﻿ В Риге появятся крымские липы, Mixnews.lv

В Риге появятся крымские липы (7)

фото

Общество | 24 апреля 2019 года, 14:17

В среду, 24 апреля, в парке Кронвалда, Rīgas meži при участии посольства Украины совместно с Латвийским дендрологическим обществом посадят саженцы 3 крымских лип.

Крымские липы в Латвии – гибрид обычной и кавказской лип. Ареал обитания – Восточная Украина, Крым. Дерево достигает в высоту 25 метров, с густой кроной цилиндрической формы диаметром 8-10 метров. Особая примета дерева – крупные блестящие листья. Осенью листва дерева окрашивается в светло-желтые тона, сохраняя характерный блеск. Крымская липа цветет в конце июля – начале августа, после обычной липы, довольно крупными цветами с интенсивным запахом. Эти деревья пополнят дендрологическое разнообразие Риги, считают в Rīgas meži.

Деревья посадят рядом с памятником Тарасу Шевченко.

Фото: Landscape.ru

Комментарии 7
!2 часа назад
Привет из российского Крыма
1
Ответить
!!!1 час назад
может за ними и зеленые человечки появятся !
Ответить
Саня1 час назад
как они запоют когда хозяин признает Крым Российским, хотя им не привыкать на ходу переодеваться
Ответить