﻿ Зачем вам виза? Псков хочет разрешить латвийцам безвизовый въезд, Mixnews.lv

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В правительство России поступило предложение губернатора Псковской области о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона.

По расчетам псковских властей, это позволит в три раза увеличить турпоток из приграничных стран - Эстонии и Латвии, сообщила председатель комитета по туризму региона Ольга Качнова.

По ее словам, въездной туризм из соседних стран сдерживается высокой стоимостью российских виз, поэтому Псков заинтересован в оформлении электронных виз для иностранцев, а также в безвизовом пребывании для иностранцев на территории Псковской области на срок до трех суток.

"Очень многие жители Латвии и Эстонии готовы приезжать к нам и хотят, но стоимость визы - это двух-трехкратная стоимость всей поездки в Псков. Сейчас однократная виза для иностранцев стоит порядка 80 евро, это существенный барьер", - сказала Качнова.

Регион в 2018 году принял порядка 1 млн человек в составе экскурсионных групп, а также порядка 400 000 туристов, лишь 10% из которых приехали из-за границы.

Фото: Flickr/Marcel Hubers