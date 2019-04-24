﻿ Зачем вам виза? Псков хочет разрешить латвийцам безвизовый въезд, Mixnews.lv

Зачем вам виза? Псков хочет разрешить латвийцам безвизовый въезд (15)

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Общество | 24 апреля 2019 года, 17:51

В правительство России поступило предложение губернатора Псковской области о введении для иностранных туристов трехдневного безвизового пребывания на территории региона.

По расчетам псковских властей, это позволит в три раза увеличить турпоток из приграничных стран - Эстонии и Латвии, сообщила председатель комитета по туризму региона Ольга Качнова.

По ее словам, въездной туризм из соседних стран сдерживается высокой стоимостью российских виз, поэтому Псков заинтересован в оформлении электронных виз для иностранцев, а также в безвизовом пребывании для иностранцев на территории Псковской области на срок до трех суток.

"Очень многие жители Латвии и Эстонии готовы приезжать к нам и хотят, но стоимость визы - это двух-трехкратная стоимость всей поездки в Псков. Сейчас однократная виза для иностранцев стоит порядка 80 евро, это существенный барьер", - сказала Качнова.

Регион в 2018 году принял порядка 1 млн человек в составе экскурсионных групп, а также порядка 400 000 туристов, лишь 10% из которых приехали из-за границы.

Фото: Flickr/Marcel Hubers

Комментарии 15
Рыцарь 2 часа назад
Псков это город в котором я хотел бы побывать больше иных российских городов, во первых, псковская архитектура очень красивая, во-вторых именно со Псковом связана легенда которая стала основой сказки Пушкина о мёртвой царевне. Надеюсь, что когда-нибудь там побываю .
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Чингачгук2 часа назад
Тоже хотел бы сьездить , посмотреть, показать ребёнку . Псковское Городище , замок. Будет великолепно , если разрешат безвизовый вьезд.
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44678642 часа назад
А нахуй ты вообще сам где-то нужен,сцаный? Хотя в какой-нибудь Голубой устрице ты как раз на хуй и нужен
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