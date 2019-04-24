﻿ КАРТА: маршруты Rīgas satiksme после закрытия Деглавского моста, Mixnews.lv

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КАРТА: маршруты Rīgas satiksme после закрытия Деглавского моста (9)

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Общество | 24 апреля 2019 года, 18:02

В связи с закрытием Деглавского моста в Риге общественный транспорт, маршруты которого проходят через этот путепровод, будет перенаправлен по объездным путям. В Twitter муниципального предприятия Rīgas satiksme опубликована карта, на который можно ознакомиться с изменениями в движении транспорта.

Напомним, временный глава Rīgas satiksme Эрнестс Саулитис ранее предупредил, что закрытие Деглавского моста повлечет за собой не только пробки, но и огромные убытки.

В данный момент по мосту проходит семь маршрутов общественного транспорта. Один маршрут троллейбуса, возможно, придется закрыть, а остальные поедут в обход моста, заявил Саулитис.

Напомним, начальник полиции Интс Кюзис сегодня в ходе пресс-брифинга сообщил, что Деглавский мост будет закрыт с 5 утра четверга, 25 апреля.

Комментарии 9
ВВС2 часа назад
Деглавский завтра,+ сегодня Брасовский... М-м-м-да-а-а... Это будет жоппа...Веселуха для водил.
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шурик2 часа назад
гос полиция перекроет мост.... надо будет на них муниципалов натравить, прикольно получится. интересно, НАТО вмешается?
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Patriot2 часа назад
Tà Rìgà Saskana saimniekoja. Pilsètas ielas sadauzìtas, tilti brùk un milzigi automasìnu sastrègumi. Toties ir daudz korupcijas skandàlu.
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