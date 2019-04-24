﻿ КАРТА: маршруты Rīgas satiksme после закрытия Деглавского моста, Mixnews.lv

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В связи с закрытием Деглавского моста в Риге общественный транспорт, маршруты которого проходят через этот путепровод, будет перенаправлен по объездным путям. В Twitter муниципального предприятия Rīgas satiksme опубликована карта, на который можно ознакомиться с изменениями в движении транспорта.

UZMANĪBU! Saistībā ar A. Deglava pārvada slēgšanu, izmaiņas 11., 22. trolejbusa un 3., 6., 13., 47., 50., 51. un 52. autobusa maršrutiem. Plašāka informācija aplūkojama mūsu mājas lapā: https://t.co/WrYgnsjfTv. pic.twitter.com/XrMKFdiE4Q — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) 24 апреля 2019 г.

Напомним, временный глава Rīgas satiksme Эрнестс Саулитис ранее предупредил, что закрытие Деглавского моста повлечет за собой не только пробки, но и огромные убытки.

В данный момент по мосту проходит семь маршрутов общественного транспорта. Один маршрут троллейбуса, возможно, придется закрыть, а остальные поедут в обход моста, заявил Саулитис.

Напомним, начальник полиции Интс Кюзис сегодня в ходе пресс-брифинга сообщил, что Деглавский мост будет закрыт с 5 утра четверга, 25 апреля.