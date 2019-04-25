﻿ "НЕ ближе!" В Риге появятся знаки для велосипедистов, Mixnews.lv

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Сломанные кости, ушибы и сотрясение мозга – самые распространенные травмы среди велосипедистов. Призывая автоводителей и велосипедистов соблюдать в дорожном движении принцип "безопасного пространства", Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начинает новую кампанию безопасности велосипедистов "НЕ ближе!".

Вместе с постоянно растущим велопотоком увеличилось и число аварий с участием велосипедистов. В 2018 году в 900 несчастных случаях были ранены 620, а погибли 9 велосипедистов. По сравнению с 2017 годом количество раненых велосипедистов увеличилось на 13 %. По наблюдениям Государственной полиции, одной из причин происшествий между автомобилями и велосипедистами является неправильно выбранный интервал при маневре опережения. В дорожно-транспортных происшествиях велосипедисты чаще всего получали травмы различного характера и тяжести, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

"Мы призываем как автоводителей, так и велосипедистов соблюдать принцип "безопасного пространства". Автомобиль, объезжающий велосипед, в городской среде должен соблюдать безопасный интервал по крайней мере в 1 метр; в свою очередь вне населенных пунктов – по крайней мере 1,5 метра. Эту рекомендацию мы включим и в издание Правил дорожного движения", – поясняет председатель правления CSDD Андрис Лукстиньш, объявляя новую кампанию по безопасности "НЕ ближе!".

Начиная кампанию, CSDD в сотрудничестве с Департаментом транспорта Рижской Думы (РД) и объединением "Город для людей", разместит в центре Риги и окрестностях 14 информационных знаков.

Эти знаки призывают соблюдать интервал по крайней мере в 1 метр между авто и велосипедом, и будут размещены на следующих улицах Риги: Бривибас, Таллинас, Дунтес, Ломоносова, Лаувас, а также на Ганибу дамбис и Виенибас гатве.

"Учитывая, что в Риге велодвижение растет наиболее стремительно, информационные знаки установлены на тех улицах и перекрестках, где следует уделять особое внимание соблюдению безопасного интервала, особенно при выполнении маневра обгона", – говорит Эмилс Якринс, исполняющий обязанности директора Департамента транспорта РД.

CSDD приглашает и другие самоуправления присоединиться к кампании "НЕ ближе!" и установить особые информационные знаки в своих городах, повышая таким образом не только безопасность дорожного движения, но и культуру вождения и взаимоотношений между автомобилистами и велосипедистами. Самоуправления, которые охотно установили бы предупреждающие знаки в своем городе, могут подать заявку.

В рамках кампании полиция в усиленном режиме будет вести контроль как за автомобилистами, так и за велосипедистами, и их взаимодействию на дороге.