﻿ "НЕ ближе!" В Риге появятся знаки для велосипедистов, Mixnews.lv

"НЕ ближе!" В Риге появятся знаки для велосипедистов (14)
Сломанные кости, ушибы и сотрясение мозга – самые распространенные травмы среди велосипедистов. Призывая автоводителей и велосипедистов соблюдать в дорожном движении принцип "безопасного пространства", Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начинает новую кампанию безопасности велосипедистов "НЕ ближе!".
Вместе с постоянно растущим велопотоком увеличилось и число аварий с участием велосипедистов. В 2018 году в 900 несчастных случаях были ранены 620, а погибли 9 велосипедистов. По сравнению с 2017 годом количество раненых велосипедистов увеличилось на 13 %. По наблюдениям Государственной полиции, одной из причин происшествий между автомобилями и велосипедистами является неправильно выбранный интервал при маневре опережения. В дорожно-транспортных происшествиях велосипедисты чаще всего получали травмы различного характера и тяжести, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
"Мы призываем как автоводителей, так и велосипедистов соблюдать принцип "безопасного пространства". Автомобиль, объезжающий велосипед, в городской среде должен соблюдать безопасный интервал по крайней мере в 1 метр; в свою очередь вне населенных пунктов – по крайней мере 1,5 метра. Эту рекомендацию мы включим и в издание Правил дорожного движения", – поясняет председатель правления CSDD Андрис Лукстиньш, объявляя новую кампанию по безопасности "НЕ ближе!".
Начиная кампанию, CSDD в сотрудничестве с Департаментом транспорта Рижской Думы (РД) и объединением "Город для людей", разместит в центре Риги и окрестностях 14 информационных знаков.
Эти знаки призывают соблюдать интервал по крайней мере в 1 метр между авто и велосипедом, и будут размещены на следующих улицах Риги: Бривибас, Таллинас, Дунтес, Ломоносова, Лаувас, а также на Ганибу дамбис и Виенибас гатве.
"Учитывая, что в Риге велодвижение растет наиболее стремительно, информационные знаки установлены на тех улицах и перекрестках, где следует уделять особое внимание соблюдению безопасного интервала, особенно при выполнении маневра обгона", – говорит Эмилс Якринс, исполняющий обязанности директора Департамента транспорта РД.
CSDD приглашает и другие самоуправления присоединиться к кампании "НЕ ближе!" и установить особые информационные знаки в своих городах, повышая таким образом не только безопасность дорожного движения, но и культуру вождения и взаимоотношений между автомобилистами и велосипедистами. Самоуправления, которые охотно установили бы предупреждающие знаки в своем городе, могут подать заявку.
В рамках кампании полиция в усиленном режиме будет вести контроль как за автомобилистами, так и за велосипедистами, и их взаимодействию на дороге.
57. Pirms jebkura manevra – braukšanas sākšanas, pārkārtošanās, nogriešanās, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, apdzīšanas, transportlīdzekļa apturēšanas u. tml. – transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, un laikus jādod brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītājiem. Ja gaismas virzienrādītāju nav vai tie nedarbojas, brīdinājuma signāls jādod ar roku atbilstoši manevram.
73. Jānogriežas tā, lai, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis neatrastos pretējā braukšanas virziena pusē.
200. Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav vai tie ir attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts:
200.1. braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt šādos gadījumos:
200.1.1. lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu;
200.1.2. lai turpinātu braukt izvēlētajā virzienā apdzīvotās vietās, kur braukšanai vienā virzienā ir ne vairāk par divām joslām, ja malējā labā josla ir iekārtota labajam pagriezienam;
200.1.3. pavadot bērnus, kas jaunāki par 12 gadiem;
200.2. braukt pa nomali, dodot ceļu gājējiem;
Но у нас лисапедасты как и нетрадиционные и депутаты - неподсудны и им все должны (а они - никому)
Вообще-то лисапедасты вне велодорожек - клондайк для пентов согласных клевать по зёрнышку