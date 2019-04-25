﻿ Закрытие Деглавского моста: "скорая" не сможет принимать все вызовы, Mixnews.lv

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Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) опасается, что из-за закрытия Деглавского моста медицинский транспорт будет застревать в пробках. В связи с этим медикам придется тщательнее сортировать вызовы, объяснила директор СНМП Лиене Ципуле.

По словам Ципуле, проблемы бригадам "скорой помощи" доставят и сами пробки, и тот факт, что шоферы пользуются GPS-навигаторами, однако на картах пока нет информации о том, что Деглавский мост не работает. Кроме того, из-за изменения маршрутов общественного транспорта выделенная под него полоса на некоторых участках дороги будет переполнена — бригады СНМП зачастую ездят именно по ней.

Служба неотложной помощи призывает пациентов вызывать бригаду только в том случае, если существует серьезная опасность для жизни и здоровья, а водителей — пропускать "скорую" на дороге.