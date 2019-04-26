﻿ Латвийские леса сравнили с пороховой бочкой, Mixnews.lv

Общество |

На сегодняшний день в Латвии зарегистрированы 307 лесных пожаров, которые уничтожили 181 гектар леса, в том числе 83 гектара молодняка, сказал в интервью LTV представитель Государственной службы леса Зигмундс Яункикис.

Больше всего горела лесополоса приграничная с Ригой и c Даугавпилсом. При этом, из-за сухой и солнечной погоды риски лесных пожаров только усиливаются.

По словам Яункикиса, люди не думают о последствиях своих действий, забывая потушить костер. Их сейчас также запрещено разжигать. Пожароопасность в лесах сейчас очень высокая, и даже искра может вызвать возгорание.

"Лес сухой как пороховая бочка", - сказал Яункикис. Он напомнил, что искру могут вызвать и транспортные средства, поэтому ехать на машине в лес, съезжая с дороги, сейчас также запрещено.

Latvijas valsts meži призывают избегать любого открытого огня в лесу или вблизи леса. Увидев пожар, надо срочно звонить по телефону 112.

Источник: lsm.lv

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download