﻿ Украина приняла закон об исключительности государственного языка, Mixnews.lv

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Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ определяет украинский язык единственным государственным и содержит перечень граждан, которые обязаны им владеть и применять его при выполнении служебных обязанностей.

За закон проголосовали 278 народных депутатов, против - 38. Он вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых отсрочено на несколько лет.

Украинским языком, согласно закону, должны владеть: руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Национального банка Украины, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения.

Под публичными сферами понимаются образование и наука, культура, телевидение и радиовещание, печатные СМИ, книгоиздание и книгораспространение, электронные информационные системы, обслуживание потребителей, спорт, телекоммуникации и почтовая связь, юридические услуги, здравоохранение, транспорт, реклама, деятельность общественных объединений, политических партий.

Украинский язык также должен применяться при обозначении топонимов, изготовлении вывесок и табличек. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом отмечается, что государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно освоить государственный язык гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Лицо, претендующее на получение украинского гражданства, согласно закону, должно засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком. Исключение составляют лица, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а также лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны. Однако они должны освоить язык в течение года со дня получения гражданства.

Источник: NEWSru.com