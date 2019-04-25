﻿ Латвийские школьники назвали своих жизненных лидеров, Mixnews.lv

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Большинство школьников Латвии считают своими лидерами родителей, показал опрос, проведенный социологическим агенством SKDS совместно с компанией Tele2.

Согласно данным опроса, 65% детей назвали лидером маму, 59% - папу, 44% - учителя, 34% - какого-либо спортсмена, 31% - президента Латвии, 27% - историческую личность, 25% - друга или подругу, а 23% - другого члена семьи.

Подавляющая часть детей – 83% - считают, что школа помогает им обучиться лидерским навыкам. Среди взрослых так считают лишь 49%.

Опрос показал, что 68% детей считают себя лидерами во внешкольных активностях, 43% - лидерами в спорте, 42% - в школе.

Чаще всего лидерами себя считают ученики от 15 до 18 лет, активно участвующие во внешкольный жизни. Девочки считают себя более успешными в учебе, мальчики – в спорте.

Фото: Pxhere