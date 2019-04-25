﻿ Мотоциклистам разрешили ездить по полосам общественного транспорта, Mixnews.lv

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Мотоциклам и мопедам в Латвии можно будет ездить по полосам общественного транспорта, такие поправки к Закону о дорожном движении сегодня принял Сейм.

Сейм поручил Кабинету министров изменить латвийские правила дорожного движения. При этом перемещение по полосам общественного транспорта будет разрешено только при условии, если мопеды и мотоциклы не будут мешать автобусам и троллейбусам.

Как отметили авторы поправок, нововведение может сократить число аварий с участием мотоциклистов и мопедистов как наименее защищенных участников движения.

Соответствующие изменения правительство должно внести в нормативные акты до 31 июля.