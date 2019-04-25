﻿ Мотоциклистам разрешили ездить по полосам общественного транспорта, Mixnews.lv

Мотоциклистам разрешили ездить по полосам общественного транспорта (4)
Общество | 25 апреля 2019 года, 13:58
Мотоциклам и мопедам в Латвии можно будет ездить по полосам общественного транспорта, такие поправки к Закону о дорожном движении сегодня принял Сейм.
Сейм поручил Кабинету министров изменить латвийские правила дорожного движения. При этом перемещение по полосам общественного транспорта будет разрешено только при условии, если мопеды и мотоциклы не будут мешать автобусам и троллейбусам.
Как отметили авторы поправок, нововведение может сократить число аварий с участием мотоциклистов и мопедистов как наименее защищенных участников движения.
Соответствующие изменения правительство должно внести в нормативные акты до 31 июля.
И кто будет решать, мешают они или нет?
Так же и с полосами - у автобусов-троллейбусов преимущество.
Полоса свободна? Спокойно едем (пока остальные стоят в пробках на кредитоконсервах) никому не мешая. Вообще!
Впереди автобус-троллейбус? Или ждём пока он отчалит от остановки и едем за ним, или перестраиваемся в общую полосу, обгоняем и едем дальше (пока остальные стоят в пробках...) по выделенке. И никому не мешаем.
Более того - на некоторых направлениях такое немного разрузит общие полосы и уберёт мотоциклы из междурядья (что всегда чревато для обоих сторон). Так что станет немного спокойнее.
И вообще - мотоцикл это Дзэн. Ну или адреналин - кому какая марка нравится.
А с учётом будущего дорог латвии все будут ездить или на рамных джЫдпах или на эндуро - всё остальное развалится.
ЗЫ. Правда всё равно найдутся придурки, которые начнут отжигать и по выделенке. Но, я думаю, это будет хороший приработок мотобату и прочим полицейским. "И это правильно"(с)
Главное, что бы из-за этих придурков не отменили это нововведение.