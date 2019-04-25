﻿ Работаем дистанционно! Домбрава предложил решить проблему пробок, Mixnews.lv

Работаем дистанционно! Домбрава предложил решить проблему пробок (26)

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Общество | 25 апреля 2019 года, 18:27

Депутат от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Домбрава предложил свой вариант решения проблемы с заторами на дорогах Риги, которые образовались из-за закрытия Брасовского и Деглавского мостов. По мнению политика, дороги могут помочь разгрузить работодатели, которые обеспечат своих сотрудников дистанционной работой, чтобы им не пришлось никуда ехать.

«Чем чаще работодатели будут давать возможность сотрудникам работать отдаленно, тем меньше было бы утром заторов, было бы меньшее влияние на загрязнение воздуха, меньше необходимости тратить сотруднику время перед и после работы, больше сэкономленных денег в кошельках рабочих», - написал Домбрава.

Напомним, как ранее писал Mixnews, после закрытия Деглавского и Брасовского моста, Рига перешла в "режим пробок".

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 26
Алекс1 час назад
Согласен)))
Автослесари в сервисах,люди,доставляющие им запчасти из автомагазинов,официанты,продавцы и другой обслудивающий персонал пусть работает дистанционно...
А мы будем дистанционно возить детей в школы и кружки,дистанционно ремонтировать машины,дистанционно вести переговоры и заключать договора.
И все не выходя из дома.
Похоже,что основная ,,работа,,сего чела-это игры в вириуальной реальности,потому что очень мало профессий,где ты можешь работать отдаленно.
Права Карниете-дебилов полон Сейм и пара тройка умных на ключевых постах с манией величия нации.
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всевышний.1 час назад
Бог решил наказать Латвию, и подарил ей депутата Домбраву
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Дятел1 час назад
Ну просто супер-предложение! Пусть личным примером покажет, как работники супермаркетов будут дистанционно обслуживать покупателей, как педагоги, сидя дома, будут учить детей ивоспитывать детсадовцев, пекари печь хлеб, пожарные тушить пожары, а дворники убирать улицы....
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