﻿ Работаем дистанционно! Домбрава предложил решить проблему пробок, Mixnews.lv

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Депутат от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Домбрава предложил свой вариант решения проблемы с заторами на дорогах Риги, которые образовались из-за закрытия Брасовского и Деглавского мостов. По мнению политика, дороги могут помочь разгрузить работодатели, которые обеспечат своих сотрудников дистанционной работой, чтобы им не пришлось никуда ехать.

Jo vairāk darba devēji dotu iespēju darbiniekiem attālināti strādāt, jo mazāki būtu ik rīta sastrēgumi, mazāks gaisa piesārņojums, mazāk nepieciešams darbiniekam patērēt laiku pirms un pēc darba, vairāk naudas saglabātos strādājošo maciņos. — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 25 апреля 2019 г.

«Чем чаще работодатели будут давать возможность сотрудникам работать отдаленно, тем меньше было бы утром заторов, было бы меньшее влияние на загрязнение воздуха, меньше необходимости тратить сотруднику время перед и после работы, больше сэкономленных денег в кошельках рабочих», - написал Домбрава.

Напомним, как ранее писал Mixnews, после закрытия Деглавского и Брасовского моста, Рига перешла в "режим пробок".

Фото: flickr.com/photos/saeima