﻿ Рига продолжает стоять в пробках: глава МВД призвал водителей к пониманию, Mixnews.lv

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После закрытия путепровода ул. Аугуста Деглава министр внутренних дел Сандис Гиргенс ожидает от Рижской думы участия в регулировании дорожного движения и активного информирования населения столицы об объездных путях.

Министр отметил, что понимает серьезность ситуации и призывает рижан отнестись к неудобствам с пониманием, но одновременно подчеркивает, что это делается ради общей безопасности людей. Как только эксперты дадут заключение, что эксплуатация моста безопасна, движение по нему будет восстановлено.

Тем временем, вечером на улицах вокруг закрытого Деглавского моста и в других столичных районах вновь стоят автомобильные пробки, свидетельствует информация на сайте Balticmaps.eu.

Заторы образовались на Земитанском мосту и ул. Иерикю по направлению в центр. Также пробки стоят на ул. Пернавас и Сенчу.

Пробка в сторону центра образовалась и на Вантовом мосту. Затруднено движение на Островном и Каменных мостах по направлению в Пардаугаву.

Учитывая отношение Рижской думы к организации дорожного движения, Государственная полиция в пределах своих возможностей оказывает помощь в решении проблем.

"Пока не проведено полное техническое обследование моста или экспертиза и пока в распоряжении ответственных должностных лиц, в частности, Рижской думы нет заключения строительных специалистов о допустимых нагрузках, а ГБКС не дало разрешения на дальнейшую эксплуатацию моста, принимать решения об организации движения по мосту - безответственно и может привести к трагедии", - подчеркнул министр.

Департамент сообщения Рижской думы сегодня утром проверил находящуюся в наиболее критическом состоянии опору Деглавского моста, и проверка показала, что она отвечает требованиям безопасности, сообщила агентству ЛETA представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Опоры моста путем сверления были проверены и раньше, но Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС) потребовало еще раз проверить эту конкретную опору. "Эта проверка тоже подтвердила, что сердцевина опоры заполнена бетоном и стабильна, как мы и указывали ранее", - сообщила Ахуна-Озола.

Būvniecības kontroles birojs gaida betona paraugus, lai lemtu par Deglava tilta atvēršanu https://t.co/fXf6Ib6Ksu pic.twitter.com/F6fg9CVvoL — LSM ziņu portāls (@lsmlv) 25 апреля 2019 г.

Прогнозировать количество пробок в следующие дни очень сложно. Об этом в эфире радио Baltkom заявила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича, комментируя изменения маршрутов общественного транспорта из-за закрытия Дегловского моста.

По ее словам, самые сильные опоздания у тех маршрутов, которые раньше передвигались по Деглавскому мосту. Она добавила, что пассажира должны быть готовы к тому, что в пробках могут стоять до часа.

Тем временем, многие велосипедисты и пешеходы пользуются возможностью перемещаться по закрытому для автотранспорта путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту), свидетельствует информация агентства ЛETA и очевидцев.

Между тем, накануне глава Госполиции написал, что мост будет закрыт для всех. В свою очередь информация в соцсети от Госполиции свидетельствует о том, что мост могут пересекать пешеходы и велосипедисты.

Жители Риги отозвались на призыв Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и обращаются в "скорую" только в тех случаях, если здоровью и жизни угрожает реальная опасность. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава СНМП Лиене Ципуле, комментируя сложности, с которыми столкнулся оперативный транспорт службы в связи с закрытием Деглавского моста.

В свою очередь представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола рассказала радио Baltkom, что служба следит за вызовами, проблем не возникало.

"У нас не очень большое количество вызовов по Риге, мы работает по всей Латвии. Пока проблем не возникало, но мы будем индивидуально подходить к каждому вызову, если будет необходимость, то выберем альтернативный маршрут", - сказала Витола.

Напомним, накануне закрытия Деглавского моста СНМП высказала опасения, что из-за закрытия путепровода медицинский транспорт будет застревать в пробках.

С сегодняшнего дня в Риге закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту. Об этом в среду в ходе пресс-брифинга сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис. Решение связано с опасениями в техническом состоянии путепровода.

Кроме того, со среды до конца лета закрыто движение на Брасовском мосту по направлению в центр.

Водителей просят пересмотреть свои ежедневные маршруты и выбрать самый подходящий объездной путь ремонтной зоны.