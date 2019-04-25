﻿ Путин одобрил ежегодные денежные выплаты ветеранам в Латвии, Mixnews.lv

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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате участникам Великой Отечественной войны. Сумма составит десять тысяч рублей (около 140 евро).

Текст документа опубликован на официальном сайте президента России.

Согласно указу, начиная с 2019 года эту выплату будут получать граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны.

Названная выплата приурочена к Дню Победы, который в этом году будет отмечаться уже 74-й раз.