﻿ Путин одобрил ежегодные денежные выплаты ветеранам в Латвии, Mixnews.lv

Путин одобрил ежегодные денежные выплаты ветеранам в Латвии (8)
Общество | 25 апреля 2019 года, 14:28
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате участникам Великой Отечественной войны. Сумма составит десять тысяч рублей (около 140 евро).
Текст документа опубликован на официальном сайте президента России.
Согласно указу, начиная с 2019 года эту выплату будут получать граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны.
Названная выплата приурочена к Дню Победы, который в этом году будет отмечаться уже 74-й раз.
Вот это настоящий презедент молодец Путин!А наш тряпка половая!!!
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Путин умница, а наш "свадебный генерал" всего лишь.
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Lai jau maksā, mēs toties maksājām kompensācijas okupantu represētajām personām, un 15 un 19 Waffen SS Latviešu Grenadieru divīziju veterāniem Ha Ha Ha Gods kalpot Latvijai Tēvzemei un Brīvībai!
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