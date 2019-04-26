﻿ Дрифт-холл собрал развлечения на любой вкус в одном центре, Mixnews.lv

Найти интересные идеи для корпоративного мероприятия не так уж и легко – любой, кому доводилось организовывать корпоративные мероприятия для целого коллектива, может подтвердить это. Основная сложность заключается в том, что каждый желает организовать что-то великолепное и запоминающееся, но всем угодить никогда не получится В результате для корпоративного мероприятия выбирается компромиссный вариант, который отнюдь не самый увлекательный и не сплачивает коллектив. Для тех, кто хочет избежать такой ситуации, великолепным вариантом будет Дрифт-холл, который, благодаря широкому выбору помещений и возможностей для развлечений, позволяет организовать корпоративные мероприятия различного рода и масштаба на любой вкус. Поэтому в этой статье мы рассмотрим несколько идей для корпоративных мероприятий в Дрифт-холле, чтобы получить представление о том, как здесь можно провести незабываемое мероприятие для вашего коллектива.

Виды корпоративных мероприятий – от корпоративных вечеринок до спортивных игр

Конечно, самыми популярными из идей корпоративных мероприятий являются корпоративные вечеринки различного вида и организация спортивных игр, а Дрифт-холл для этого предоставляет множество вариантов. Это будет великолепной идеей для тех, кто желает организовать корпоративное мероприятие с захватывающими занятиями, потому что Дрифт-холл предлагает как помещения для вечеринок, так и дрифт-трассу с трициклами, где можно поймать массу адреналина. Для организации различных мероприятий возможно использовать как помещения дрифт-холла, так и наружную территорию – в холодные месяцы в помещениях Дрифт-холла вмещается 100 – 150 человек, а в летний сезон имеется возможность использовать и прилегающую к зданию территорию, что позволит организовать мероприятие аж до 400 человек.

Коллектив Дрифт-холла с радостью протянет руку помощи в организации мероприятия, поддерживая и идеи совсем нетрадиционных корпоративных мероприятий и выслушав индивидуальные нужды каждого мероприятия. Кроме того, большая вместительность отнюдь не значит, что Дрифт-холл предназначен только для больших мероприятий. Как раз таки наоборот – вместительные помещения Дрифт-холла возможно приспособить как для корпоративных вечеринок крупных предприятий, так и для небольших мероприятий для коллективов из нескольких человек. Большим плюсом является и то, что вся техника и аппаратура, необходимая для организации корпоративных мероприятий, доступна на месте, поэтому нет необходимости арендовать её отдельно. Корпоративные вечеринки не всегда должны быть холодными и сдержанными. Возможно, именно корпоративная вечеринка в Дрифт-холле даст небывалые эмоции и впечатления всему коллективу.

Корпоративные мероприятия в Дрифт-холле – консолидируй свой коллектив на трассе для дрифта

Еще одной популярной идеей для мероприятий являются мероприятия по укрепление команды, потому что каждому предприятию важно, чтобы была слаженная и дружная команда. Такие мероприятия часто организуются и на трассе Дрифт-холла, и в этом случае она отлично подойдёт для предприятий самых разных масштабов – у больших коллективов есть возможность арендовать всю трассу для дрифт-трайков для мероприятия по укреплению, в то же время более маленькие коллективы могут просто зарезервировать себе желаемое время и явиться в Дрифт-холл, чтобы вместе с коллегами испробовать в Латвии произведённые дрифт-трайки. Для сплочения команды также отлично подойдёт широкий выбор других возможностей развлечений – здесь Вы можете бросить вызов коллегам в игре в новус, в настольный футбол и настольный теннис, а также совместно поиграть видеоигры на Xbox и настольные игры, а также попробовать другие интересные развлечения. Кроме того, это всё доступно без дополнительной платы – платить нужно только за проведённые на трассе поездки. Может ли быть еще что-то более увлекательное, чем соревнования по дрифту? Сплотите коллектив в Дрифт-холле.

Возможности покушать в Дрифт-холле

Для любого посетителя Дрифт-холла, в том числе и для участников корпоративных мероприятий, доступен бесплатный чай, кофе и освежающие напитки. Однако само собой разумеется, что этого будет недостаточно, потому что ни одно корпоративное мероприятие не будет полноценным без еды и напитков. Именно поэтому Дрифт-холл предлагает возможность накрыть стол для корпоративных мероприятий. Одной из самых популярных услуг является выбор еды, которую предоставляют партнеры Дрифт-холла – остается только выбрать меню, которое вам нравится, и заказанная еда будет вас ждать на месте мероприятия. Если предложение партнёров всё-таки не соответствует идеям корпоративного мероприятия, то возможно использовать своего поставщика еды или просто накрыть стол взятой с собой едой и напитками.

Дрифт-холл предоставляет очень широкие возможности для различного вида корпоративных мероприятий. Кроме того, помимо уже упомянутых примеров, его можно использовать для организации конференций, семинаров, презентаций продуктов и других мероприятий. Если у вас есть идеи для корпоративных мероприятий, которые желаете осуществить в Дрифт-холле, то узнайте больше о предлагаемых возможностях на нашем сайте.