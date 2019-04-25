﻿ Соцсеть: замусоренные остановки - визитная карточка Латвии, Mixnews.lv

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Одна из пользователей Twitter LīgLberga возмущена пластиковым загрязнением природы в Латвии. На своей странице она опубликовала фотографии с остановок общественного транспорта в Латгале.

Tādas izskatās oficiālās pietuvietas @LVceli posmā Rīgā-Tīnūži-Koknese-Pļaviņas-Jēkabpils-Kūkas-Varakļāni-Rēzekne. Karte ir, bet nav ne miskastes, ne tualetes, ne soliņa. "Unikālas" Latvijas vizītkartes. pic.twitter.com/VBqVqI5QjL — LīgLberga (@Zemeskalns) 23 апреля 2019 г.

"Так выглядит официальные остановки Latvijas Valsts ceļi на участке Рига-Тинужи-Кокнес-Плявиняс-Екабпилс-Кукас-Варакляны-Резекне. Карта есть, а мусорных контейнеров, туалетов, скамеечек нет. Уникальная визитная карточка Латвии", - написала LīgLberga‏.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Норвегии с помощью технологии компании Infinitum создали одну из наиболее эффективных и результативных систем по переработке пластика в мире. На сегодняшний день страна перерабатывает 97% всего используемого пластика, а большую его часть снова выпускает на рынок. Технология позволяет использовать одну и ту же пластиковую бутылку не менее 50 раз.

Между тем, в октябре 2018 года комиссия Сейма Латвии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала поправки к закону об упаковке, которые предусматривают введение депозитной системы на упаковку из-под напитков.

В случае введения этой системы, покупатель, приобретая товар в депозитной упаковке, будет оплачивать стоимость товара и производить депозитную плату, которую будет возвращать приемщик упаковки.

Такая система уже работает в Литве и Эстонии. В Латвии за семнадцать лет было шесть попыток ввести систему депозита тары, но все эти попытки окончились неудачей.

Фото: twitter.com/Zemeskalns