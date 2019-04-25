﻿ Вейонис подготовил папе Римскому подарок, Mixnews.lv

Общество |

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне сегодня во время встречи с папой римским Франциском в благодарность за его прошлогодний визит в Латвию подарили ему миниатюрный витраж "Богородица - покровительница Terra Mariana".

Этот витраж - копия фрагмента витража рижского Домского собора "Мадонна с младенцем Иисусом", созданного в конце 19-го века.

Витраж изготовлен доцентом Латвийской художественной академии, художницей по стеклу Инитой Эмане, а его футляр из кожи - художницей Илизане Гринбергой.

После аудиенции у папы римского Вейонис встретился с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.