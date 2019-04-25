﻿ Вейонис подготовил папе Римскому подарок, Mixnews.lv

Вейонис подготовил папе Римскому подарок (2)
Общество | 25 апреля 2019 года, 16:15
Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне сегодня во время встречи с папой римским Франциском в благодарность за его прошлогодний визит в Латвию подарили ему миниатюрный витраж "Богородица - покровительница Terra Mariana".
Этот витраж - копия фрагмента витража рижского Домского собора "Мадонна с младенцем Иисусом", созданного в конце 19-го века.
Витраж изготовлен доцентом Латвийской художественной академии, художницей по стеклу Инитой Эмане, а его футляр из кожи - художницей Илизане Гринбергой.
После аудиенции у папы римского Вейонис встретился с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.
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