﻿ Вейонис подготовил папе Римскому подарок, Mixnews.lv

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Вейонис подготовил папе Римскому подарок (2)

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Общество | 25 апреля 2019 года, 16:15

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне сегодня во время встречи с папой римским Франциском в благодарность за его прошлогодний визит в Латвию подарили ему миниатюрный витраж "Богородица - покровительница Terra Mariana".

Этот витраж - копия фрагмента витража рижского Домского собора "Мадонна с младенцем Иисусом", созданного в конце 19-го века.

Витраж изготовлен доцентом Латвийской художественной академии, художницей по стеклу Инитой Эмане, а его футляр из кожи - художницей Илизане Гринбергой.

После аудиенции у папы римского Вейонис встретился с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Комментарии 2
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