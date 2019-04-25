﻿ NEPLP сокращает правление LTV до одного человека, Mixnews.lv

NEPLP сокращает правление LTV до одного человека (11)

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Общество | 25 апреля 2019 года, 17:16

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение изменить устав правления Latvijas Televīzija (LTV), предусмотрев вместо трех членов правления одного, сообщает портал LSM.LV.

NEPLP принял решение об уставе LTV, который предусматривает, что в правлении телеканала впредь будет лишь один член вместо прежних трех, и избираться он будет сроком на пять лет.

В связи с данным решением отстраняется нынешний временный член правления LTV Викия Валдмане-Розенберга. Все связанные с должностью документы и дела она должна передать члену правления LTV Иварcу Приеде.

Как известно, решением NEPLP на пост председателя LTV был назначен аналитик маркетинговых данных рынка латвийской фармацевтической компании Olainfarm Эйнар Гиелс, а на пост члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания была выбрана исполнительный директор XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца Эва Юхневича.

Многие политические силы и Латвийская ассоциация журналистов призвали NEPLP отменить результаты конкурса. Позднее Они заявили, что отказываются от должностей в правлении LTV.

Напомним, что в начале апреля о своей отставке заявила член NEPLP Гунта Лидака, отвечавшая за контроль отрасли коммерческого телевидения.

Фото: facebook.com/LVportals

Комментарии 11
СИЛЬНА ЗЛОБНЫЙ1 час назад
МИКСНЬЮС..!!!

Тут какой то пишет на НЕПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ НЕ РУССКИМИ БУКВАМИ
Какой то ЛАТВИЖУ ПИТРАОДС

В глазах рябит уже..
Отключите его.
Буду уходить от вас..
Нет сил уже..
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...1 час назад
Очкарик слепой и тупой.
ТВ, давно собственность америки.Хоть на гов..но изойди а это так.
Иди читай, когда кому было продано и в последствии перепродано
То что ты тут нирпичами какаешь, это ничего не меняет.
Есть документы и они доступны всем.
Ты похоже вообще глуп и туп, как баобаб.
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ха ха ха1 час назад
слепой баран, с мантрой зирга галва.
Телевидение управляется госдепом.
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