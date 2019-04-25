﻿ NEPLP сокращает правление LTV до одного человека, Mixnews.lv

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение изменить устав правления Latvijas Televīzija (LTV), предусмотрев вместо трех членов правления одного, сообщает портал LSM.LV.

NEPLP принял решение об уставе LTV, который предусматривает, что в правлении телеканала впредь будет лишь один член вместо прежних трех, и избираться он будет сроком на пять лет.

В связи с данным решением отстраняется нынешний временный член правления LTV Викия Валдмане-Розенберга. Все связанные с должностью документы и дела она должна передать члену правления LTV Иварcу Приеде.

Как известно, решением NEPLP на пост председателя LTV был назначен аналитик маркетинговых данных рынка латвийской фармацевтической компании Olainfarm Эйнар Гиелс, а на пост члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания была выбрана исполнительный директор XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца Эва Юхневича.

Многие политические силы и Латвийская ассоциация журналистов призвали NEPLP отменить результаты конкурса. Позднее Они заявили, что отказываются от должностей в правлении LTV.

Напомним, что в начале апреля о своей отставке заявила член NEPLP Гунта Лидака, отвечавшая за контроль отрасли коммерческого телевидения.

Фото: facebook.com/LVportals