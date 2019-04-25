﻿ Деглавский мост могут пересекать пешеходы и велосипедисты, Mixnews.lv

Деглавский мост могут пересекать пешеходы и велосипедисты (3)
Общество | 25 апреля 2019 года, 18:01
Сегодня многие велосипедисты и пешеходы пользуются возможностью перемещаться по закрытому для автотранспорта путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту), свидетельствует информация агентства ЛETA и очевидцев.
Между тем, накануне глава Госполиции написал, что мост будет закрыт для всех. В свою очередь информация в соцсети от Госполиции свидетельствует о том, что мост могут пересекать пешеходы и велосипедисты.
Как сообщалось, сегодня с 5.00 движение транспорта по Деглавскому мосту закрыто.
В течение дня на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте Balticmaps.eu.
Фото: facebook.com/Юлия Петрик
От излечимых болезней в Латвии умирает 6 тыс.в год и что то Министр МВД ничего не перекрывает,а мог бы...
Для Мя это стрёмно тоже.
Если только по середине Моста..!
МИКСНЬЮС..!!!
Тут какой то пишет на НЕПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ НЕ РУССКИМИ БУКВАМИ
Какой то ЛАТВИЖУ ПИТРАОДС
И гонит такую хрень.!
В глазах рябит уже..
ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО.
Буду уходить от Вас..
На ТВ НЕТ пойду
(на ДЕЛФИ Мя уже давно отключили,
стал чисто Латышский ДЕЛФИ РУС))
Нет сил уже..