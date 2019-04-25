﻿ Деглавский мост могут пересекать пешеходы и велосипедисты, Mixnews.lv

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Сегодня многие велосипедисты и пешеходы пользуются возможностью перемещаться по закрытому для автотранспорта путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту), свидетельствует информация агентства ЛETA и очевидцев.

Между тем, накануне глава Госполиции написал, что мост будет закрыт для всех. В свою очередь информация в соцсети от Госполиции свидетельствует о том, что мост могут пересекать пешеходы и велосипедисты.

Как сообщалось, сегодня с 5.00 движение транспорта по Деглавскому мосту закрыто.

В течение дня на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте Balticmaps.eu.

Фото: facebook.com/Юлия Петрик