﻿ Во время открытия мотосезона в Риге перекроют набережную 11 ноября, Mixnews.lv

Во время открытия мотосезона в Риге перекроют набережную 11 ноября (8)

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Общество | 26 апреля 2019 года, 08:24

В связи с мероприятием "Открытие мотосезона - 2019" во многих местах Риги ограничат движение, а также закроют участок набережной 11 ноября, сообщает Riga.lv.

С 8:00 до 22:00 часов 27 апреля – закроют движение для транспортных средств по набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас.

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С 8:00 часов 26 апреля до 22:00 часов 27 апреля – будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне набережной 11 ноября на участке Бискапа гате до Полю гате. В свою очередь с 20:00 часов 26 апреля до 22:00 часов 27 апреля запретят остановку и стоянку на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас.

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В субботу, 27 апреля, с 13:00 до 14:00 пройдет парад мотоциклистов по маршруту: место старта около т/ц Mols (ул. Краста, 46), затем поворот налево на улицу Краста, далее по Южному мосту и улицам Зиепниеккална – Мукусалас – Кугю – Триядибас – Ранькя дамбис – Баласта дамбис – Вантовый мост – Кр. Валдемара –бульв. Калпака – Пулквежа Бриежа – Ханзас – Экспорта – набережная 11 ноября.

Во время парада закроют движение для транспортных средств на указанном маршруте и на пересекающих маршрут улицах (кроме транспортных средств участников мероприятия и оперативного транспорта).

Движение общественного транспорта на указанном маршруте будет регулироваться или закрываться по мере необходимости.

Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена на сайте Waze

Комментарии 8
? 8 часов назад
Мда...чем дальше в лес тем.....и так блин Рига стоит в пробках так ещё и набережную закроют.... просто грандиозно...
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Серый 8 часов назад
Все очегь возрадовались.
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SE 7 часов назад
сспади, ну сколько можно на этого дебилушку, латвиешу патриотса, внимание обращать? не надо ему ничего отвечать и дизлайкать, оставьте троля в покое - он же жиреет с ваших эмоций
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